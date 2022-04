Badminton Pressbaum und Linz kämpfen um Bundesliga-Titel

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Jacktamrong, Shutterstock.com

Am Samstag beginnt in Linz das Finale um den Badminton-Bundesliga-Titel: BSC 70 Linz empfängt zum Auftakt der "best of three"-Serie den ASV Pressbaum. Die Niederösterreicher hatten mit einem 5:0 über Titelverteidiger Traun souverän das Finale erreicht, die Linzer hatten Mödling mit 5:3 niedergerungen.