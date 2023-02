Pressbaums Birker holt zwei Staatsmeister-Titel

Werbung

Die österreichischen Staatsmeisterschaften wurden am Wochenende in der Stadthalle Wien ausgetragen. „Ausrichter WAT Simmering hat mit viel Aufwand für einen würdigen Rahmen gesorgt“, lobt Pressbaums Sektionsleiter Andreas Meinke. Für seinen Klub hatten Emily Wu, Karoline Pottendorfer, Carina Meinke, Jakob Sorger, Philipp Pap und Philip Birker genannt, wobei Wu dann aber krankheitsbedingt nicht antreten konnte. Damit setzt sich für sie „eine Saison zum Vergessen“ fort.

Birker verteidigt Mixedtitel und siegt auch im Doppel

Alles andere als zum Vergessen liefen die Staatsmeisterschaften aber für Birker. Schon beim Mixed am Freitag lief es für ihn und seine Partnerin Serena Au Yeong (Feldkirch) wunschgemäß. Auch der für Wien spielende Pressbaumer Jakob Sorger und Pottendorfer konnten die erste Runde souverän gewinnen, mussten sich dann aber den an Zwei gesetzten Nationalteam-Spielern Philipp Drexler und Katharina Hochmeir geschlagen geben.

Die an Eins gesetzten Birker/Au Yeong hatten nach einem Freilos im Viertel- und Semifinale jeweils keine Mühe. Um ins Finale einzuziehen besiegten sie Simon Bailoni (Feldkirch)/Lena Kremmel (Wolfurt) 21:15, 21:11.

Dort trafen sie dann auf ihre Nationalteamkollegen Drexler (Simmering)/Hochmeir (Ohlsdorf). Und es entwickelte sich ein sehr spannendes Match. Der erste Satz ging knapp mit 21:19 an Birker/AuYeong, aber den zweiten Satz mussten die Beiden in der Verlängerung mit 24:26 trotz einiger Matchbälle abgeben. Im Entscheidungssatz ließen die Titelverteidiger abe rnichts mehr anbrennen und behielten klar mit 21:14 die Oberhand.

Im Herrendoppel trat Philip Birker mit seinem Partner, Pressbaums Bundesligaspieler Philipp Drexler, als Titelverteidiger an. Nach einem Freilos in Runde Eins hatten die Beiden keine Probleme sich in den Spielen gegen Erik Gebeshuber/Christoph Gschwandtner aus Wien und gegen Christian Hartner (Graz) und Jacob Achleitner-Simonsen (Seekirchen) jeweils in zwei Sätzen durchzusetzen.

Und auch im Halbfinale stellten die an 3/4 gesetzten Kilian Meusburger/Ilija Nicolussi aus Wolfurt keine allzu große Hürde dar — 21:12, 21:10-Sieg! Somit erreichten sie das Finale ohne Satzverlust und ohne je gefordert worden zu sein. Aber das sollte sich im Endspiel ändern.

Dort warteten mit den an Zwei gesetzten Kai Niederhuber und Michael Tomic zwei nationalteamkollegen, die bravourös kämpften. Birker/Drexler entschieden den ersten Durchgang knapp mit 21:19 für sich, mussten aber den zweiten in der Verlängerung mit 20:22 abgeben. Und auch im dritten Satz blieb es bis zum Schluss spannend, Birker/Drexler konnten ihren Titel aber mit 21:19 verteidigen.

Im Herreneinzel trat nur Philipp Pap für Pressbaum an. Der Youngster musste sich in seinem ersten Staatsmeisterschaftsspiel Christoph Gschwandtner aus Wien geschlagen geben.

Meinke holt Bronze im Einzel und Silber im Doppel

Im Dameneinzel trat nur Carina Meinke für Pressbaum an. Nach einem mühelosen Sieg über Anna Simonsen (Seekirchen) wurde es dann gleich spannend. Wie im Vorjahr traf sie im Achtelfinale auf die ehemalige Staatsmeisterin Bianca Schiester (Mödling).

Heuer wurde aber nur der erste Satz spannend. Mit 22:20, 21:13 zog Meinke ins Viertelfinale ein, in dem sie auf die etwas höher gesetzte Nina Almer (Weiz) traf. Im ersten Satz konnte Meinke ihre Gegnerin mit 21:13 klar kontrollieren, aber im zweiten schlichen sich ein paar Fehler ein (17:21). Im Entscheidungssatz kehrte aber die Konzentration bei Meinke zurück und die Pressbaumerin setzte sich mit 21:15 durch.

Im Halbfinale musste Meinke dann aber auf Titelverteidigerin Katrin Neudolt (Mödling) ran. Meinke leistete zwar starke Gegenwehr und konnte der späteren Siegerin vor allem im zweiten Satz lange Paroli bieten, unterlag aber 13:21, 17:21. Bronze für Meinke, die dann im Damendoppel mit Sabina Balut (Traun) an den Start ging. Die Beiden waren an 3/4 gesetzt und trafen nach einem Freilos in der zweiten Runde auf die blutjungen Kira Dlapka/Hanna Gillesberger aus Ohlsdorf. Meinke/Balut siegten problemlos 21:8, 21:15.

Im Viertelfinale standen ihnen dann die Wolfurterinnen Anna Hagspiel/Lena Kremmel gegenüber. Meinke/Balut fanden zunächst gar nicht ins Spiel und gaben den ersten Satz 11:21 ab. Dann besannen sich die Beiden aber wieder ihres Könnens und drehten das Spiel Sie gewannen die restlichen Sätze 21:17, 21:14 und zogen isn Halbfinale ein, in dem die Titelverteidiger Reka Sarosi/Bianca Schiester (Mödling) warteten.

„Hier zeigten Carina und Sabina ihre beste Leistung“, lobt Spielervater Andreas Meinke.

Im ersten Satz behielten sie mit 21:19 knapp die Oberhand, mussten aber den zweiten 14:21 abgeben. Im Entscheidungssatz blieb es dann bis zum Ende spannend, aber Meinke/Balut sicherten nach gut einer Stunde Spielzeit mit 21:17 den Finaleinzug!

Im Endspiel trafen sie aufss Nationalteamdoppel Katharina Hochmeir/Serena Au Yeong. „Die Kraft hat dann leider dann nicht mehr ganz gereicht“, schilderte Carina Meinke nach der 12:21, 15:21-Niederlage. Die Freude über Silber war trotzdem riesengroß.