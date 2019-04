Mit dem Heimerfolg am Sonntag ging die finale "best of three"-Serie mit 2:1 nach Oberösterreich.

Ergebnisse Badminton-Bundesliga - Finale (best of 3), 3. Spiel:

ASKÖ Traun - ASV Pressbaum 5:2.

Endstand in der Serie 2:1.

Punkte: Peter Zauner/Jürgen Koch, Koch, Collins-Valentine Filimon, Lisa Heidenreich/Florentina Constantinescu, Heidenreich bzw. Adi Pratama, Steven Stallwood/Dimitrija Popstoikowa