Am Wochenende veranstaltete der NÖ-Badmintonverband seine jährlichen Landesmeisterschaften aller Klassen schon traditionell in der Prandtauerhalle in St. Pölten. Das Teilnehmerfeld war speziell bei den Jugendlichen nicht allzu groß.

„Durch das vielfältige Sportangebot ist es nicht leicht, Nachwuchs zum Badminton zu bringen“, meint Martin Wallenböck vom NÖBV. So haben 38 Kinder unter 15 Jahren teilgenommen, davon nur sechs Mädchen. Besonders bitter: Aufgrund einer Terminkollision mit einem internationalen Nachwuchsturnier, fielen heuer auch einige Favoriten aus, die vom österreichischen Verband nach Polen entsandt wurden. „Die konnten diese Chance natürlich nicht auslassen“, hat Wallenböck für deren Absagen aber natürlich Verständnis. Auch der ASV Pressbaum war davon mit seinen Toptalenten Emily Wu und Karoline Pottendorfer stark betroffen.

„Aber auch verletzungs- oder gesundheitsbedingt sowie beruflich verhindert waren ein paar unserer Athleten“, erklärt ASV-Sektionsleiter Andreas Meinke. Die 27 angereisten Akteure aus dem Wienerwald waren aber außerordentlich erfolgreich und sicherten sich elfmal Gold, neunmal Silber und 12 Mal Bronze. Damit stellten die Pressbaumer das erfolgreichste Team. Nur zahlenmäßig war der Veranstalterklub BC St. Pölten mit 31 Teilnehmern noch stärker. Co-Veranstalter SKVg Pottenbrunn stellte diesmal nur drei Starter (dreimal Silber), Hirtenberg gar nur einen. BC St. Pölten konnte zwei Titel holen, sechsmal gab es Silber und achtmal Bronze. Mödling holte sieben Landesmeistertitel sowie je vier zweite und dritte Plätze.

Insgesamt ist die Teilnehmerzahl zum Vorjahr mit 108 Aktiven auch leicht gestiegen. „Vielleicht schon eine Auswirkung unserer ‚Mission 2023‘, welche durch Breitensportmaßnahmen Erwachsene und auch Kinder sowie Lehrer begeistern soll, Badminton zu spielen und zu lehren“, hofft Wallenböck. Das Teilnehmerfeld in der allgemeinen Klasse war bei den Herren mit 18 Startern recht erfreulich. Es musste hier sogar eine Qualifikation vor der Gruppenphase gespielt werden.

Verletzungsdrama um Stefan Ratheyser

An Dramatik waren die Matches nicht zu überbieten. Im ersten Semifinale siegte Jakob Sorger (ASV Pressbaum) gegen Lokalmatador Stefan Ratheyser (BC St. Pölten) im dritten Satz mit 23:21. Ratheyser verletzte sich beim Stand von 20:20 am Knöchel, hatte trotzdem hinkend noch einen Matchball, musste sich dann aber geschlagen geben. Auch das Herrendoppel musste er im Semifinale deshalb w.o. geben. „Noch blöder ist, dass mein Partner Michi Hofmann auf’s Einzel-Viertelfinale wegen einer leichten Handverletzung verzichtet hatte, um unseren Doppelstart nicht zu gefährden“, bedauerte Ratheyser, der auch den St. Pöltner Volleyball-Bundesligisten seinen Start am Sonntag absagen musste.

Im Finale kam es zum Duell von Sorger (Nr. 5) mit dem Judenburger Emil Dantler, der erst seit zwei Monaten bei den Pressbaumern gemeldet ist. „Ich besuche jetzt die Schule in Wien und deshalb hat sich Pressbaum als Klub für mich angeboten“, erzählte der an Nummer Sechs gesetzte Dantler, der im Semifinale dann Wr. Neustadts Jürgen Schuster (Nr. 2) keine Chance ließ. Im Finale unterlag Dantler zwar in zwei Sätzen, hielt die Partie aber bis zum Schluss mit sensationellen Ballwechseln spannend — 21:19, 21:18.

Drei Landestitel für Jakob Sorger

Finalgegner Sorger, der sich bei einem Hechtsprung im Spiel leicht an der Hand verletzt hatte, zeigte sich danach von der Stärke seines Klubkollegen überrascht. „Ich habe ihn noch nie beim Training bei uns gesehen, kannte seine Schläge gar nicht.“

Etwas schwächer als der Herren- war der Damenbewerb besetzt. Hier spielten nur acht Damen um den Titel. Die Gehörlosen-Vizeweltmeisterin Katrin Neudolt (Mödling) verteidigte ihren Landesmeistertitel aus dem Vorjahr souverän. Im Finale bezwang sie Nina Sorger (ASV Pressbaum) 21:8, 21:15. „Ein guter Start in die Saison, bei der in zwei Wochen mit der Staatsmeisterschaft bereits das Highlight für mich folgt, da die nächste Gehörlosen-WM erst 2021 stattfindet“, meinte Neudolt, die fixer Bestandteil des Bundesligateams in Mödling ist.

Und Jakob Sorger pflichtete ihr bei. „Ich freu mich auch schon riesig auf die Staatsmeisterschaften, weil mich Roman Zirnwald angerufen hat, ob ich mit ihm das Doppel spielen mag. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen“, hofft der Youngster, dem Routinier im Doppelspiel noch etwas abschauen zu können. „Eine einmalige Chance mit ihm zu spielen, die ich gerne ergreife!“

Der Pressbaumer Routinier Roman Zirnwald, der in der Schweiz lebt, hat seine Karriere in der allgemeinen Klasse eigentlich bereits ausklingen lassen, weshalb das Comeback nun doch überraschend kommt.

In der allgemeinen Klasse starteten bei den Landesmeisterschaften für Pressbaum neben Jakob Sorger heuer nur dessen Schwester Nina, Carina Meinke (nur Doppel), Markus Zvonek, Philipp Pap und eben Dantler.

Das Doppel bestritt Sorger daher mit Markus Zvonek (6. im Einzel). Im Halbfinale von Christian Tomic/Armin Sarosi noch voll gefordert, wurde für sie das Finale ein Spaziergang. Philipp Fritz und Roman Prekop aus St. Peter waren nur aufgrund des verletzungsbedingten Verzicht Ratheysers ins Finale gerutscht und dann überfordert.

Im Mixed sicherte sich Jakob Sorger mit Schwester Nina seine dritte Goldene. Im Finale riss nach gewonnenem ersten Satz gegen die Titelverteidiger Armin Sarosi/Bianca Schiester zwar der Faden, sodass sie Satz zwei abgeben mussten. Am Ende dominierten sie aber wieder.

Im Dameneinzel konnte Nina Sorger im Halbfinale gegen Susanne Schuster klar gewinnen, musste sich aber im Finale dann Neudolt geschlagen geben. Die Silbermedaille war aber ein toller Erfolg für Nina, die als Doppelspezialistin kein Einzel mehr trainiert.

Im Doppel trat sie mit Klubkollegin Carina Meinke an, die auf einen Einzelstart verzichtet hat. „Derzeit reiht sich Schularbeit an Schularbeit, da war mir das jetzt zu viel Stress“, meinte sie.

Im Doppel wurden die beiden erst im Finale gefordert. Im längsten Spiel des Wochenendes (über eine Stunde) kämpften sie gegen Bianca Schiester/Reka Sarosi um jeden Punkt. Aber an diesem Tag hatten die Mödlingerinnen das bessere Ende für sich — 19:21 im dritten Satz!

Miltner-Brüder und Mia Gindulin zeigen Klasse

Bei den Schülern war der ASV Pressbaum heuer wieder zahlreich vertreten, wobei viele Talente ihre ersten Landesmeisterschaften spielten. Nur die beiden Miltner-Brüder gehörten schon zu den Routiniers. Entsprechend erfolgreich waren sie auch. Jonas sicherte sich vor Benjamin den Titel im Herreneinzel U 15 und im Herrendoppel blieben sie gemeinsam im U-17-Bewerb ungeschlagen. Zudem spielte Benjamin zusammen mit der erst neunjährigen Mia Gindulin im Mixed U 15 und die Beiden freuten sich sehr über ihre Goldmedaille. „Nur ich hab noch mehr gestrahlt“, lacht Andi Meinke.

Im U 15 Mixed gab es zudem noch Bronze für die jungen Aaron Ertl und Sofie Zemlic. Im Dameneinzel U 11 sicherte sich Mia dann ihre zweite Goldene. Sie war ihrer Altersklasse konkurrenzlos und hat alle Spiele sicher gewonnen.

„Aber auch unsere ganz Jungen waren sehr erfolgreich“, lobt Andi Meinke. Bei den Buben U 9 und U 13 konnten sich Theodor Pap und David Bednar im Einzel jeweils Bronze sichern. Ebenso gelang es Luca Bucek und Simon Stricker im HD U 11 den dritten Platz zu belegen. Im Herrendoppel U 13 kamen gleich zwei Paarungen unter die besten drei. David Bednar/Matthias Trimmel gewannen Silber und Aaron Ertl/Robert Ernst sicherten sich Bronze.

Auch Pressbaumer Oldies vorn dabei

Speziell in den höheren Altersklassen traten mit Markus Sikora, Peter Jani, Kenny Wu, Philipp Pap, Andreas Meinke und Gerhard Volk in diesem Jahr wieder einige Pressbaumer an. Volk durfte sich über die Silbermedaille im Herreneinzel O50, sowie über den dritten Platz im Herrendoppel O45 freuen. Jani steuerte Bronze im HD O35 bei, ebenso wie Wu mit Andi Meinke im HD O50.