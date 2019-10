Bei der Matinee im Sacre Coeur wurde am Sonntag die Bundesligasaison mit einem echten Kracher eröffnet. Vizemeister ASV Pressbaum empfing Meister ASKÖ Traun, dem man im Frühjahr in drei aufregenden Finalspielen denkbar knapp im Titelkampf unterlegen war. Zur Revanche liefen die Pressbaumer um ihren in Österreich bei Einzelspielen in der Meisterschaft ungeschlagenen Mannschaftsführer Adi Pratama nun mit einer sonst doch stark veränderten Truppe auf.

Pratama unterliegt zum Auftakt mit Drexler

Beide Mannschaften griffen aber gleich im ersten Spiel weitestgehend auf ihren stärksten Kader zurück. Einzig Pressbaums Routinier Stefan Ratheyser war wegen seines Bundesligaeinsatzes für die St. Pöltner Panthers in Enns verhindert. So spielte im ersten Herrendoppel Pratama erstmals mit Rückkehrer Philipp Drexler gegen die Trauner Legenden Jürgen Koch und Markus Zauner.

Und dem Pressbaumer Duo merkte man doch an, dass es im Zusammenspiel noch hapert. Vor allem Pratama spielte für seine Verhältnisse ungewohnt fehlerhaft und wirkte phasenweise nicht ganz bei der Sache. Mangelnde Konzentration darf man sich gegen die Trauner Routiniers aber gar nicht leisten. So lagen Pratama/Drexler im ersten Satz plötzlich 11:18 zurück. Pratama setzte dann zwar zu einer unwiderstehlichen Aufholjagd an, doch bei 17:18 gelang Koch/Zauner das vorentscheidende 19:17. Am Ende gingen Satz und in Folge auch das Spiel an die Gäste.

Das zweite Herrendoppel bestritten die ebenfalls erstmals zusammenspielenden Neuzugänge Miha Ivanic und der bulgarische Rückkehrer Peyo Boychinov gegen die jungen Trauner Gnedt/Filimon. Die Pressbaumer benötigten zwar ein paar Punkte, ehe sie ins Spiel fanden, doch am Ende konnten sie beide Sätze sicher für sich entscheiden. „Das Zusammenspiel der beiden ist ausbaufähig, doch haben sie das Potenzial, sichere Punktelieferanten für uns zu werden“, ist Sektionsleiter Andreas Meinke überzeugt.

An Dramatik nicht zu überbieten gestaltete sich das Damendoppel mit den beiden Pressbaumer Toptalenten Nina Sorger und Carina Meinke. Die beiden forderten doch ein wenig überraschend Janine Lais/Floprentina Constantinescu über die volle Distanz. Nachdem sie den ersten Satz nur knapp hatten abgeben müssen, konnten die Pressbaumerinnen den zweiten für sich entscheiden. Im dritten Satz setzte es dann ein unglückliches 19:21.

„Dass war eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr“, war Meinke nicht nur aus Sicht des Vaters zurecht stolz auf „seine“ Mädels. Im Nachhinein betrachtet war es trotzdem neben dem Mixed jene Partie, welche man mit etwas mehr Abgeklärtheit gewinnen hätte können. In der Endabrechnung fehlten die zwei Punkte dieses Spiels, um die Revanche gegen Traun bejubeln zu können.

Die Herreneinzel folgten im Prinzip der Rangliste. Wie schon bei den Spielen der letzten Saison gab Adi Pratama seinem Herausforderer Wolfgang Gnedt auf der Einserposition eine Lehrstunde.

Im zweiten Herreneinzel fand dann aber Miha Ivanic speziell im ersten Satz gegen Collins-Valentine Filimon überhaupt nichts ins Spiel. Und trotz Besserung im zweiten Durchgang gingen die Gäste erneut in Führung — 3:2. Peyo Boychinov sorgte gegen Kai Niederhuber postwendend für den erneuten Ausgleich. Sein 2-Satz-Sieg fiel überzeugend aus.

NOEN Pressbaums team gegen den meister. Miha Ivanic, Peyo Boychinov, Jakob Sorger, Philipp Drexler, Adi Pratama (hinten, v. l.), Dimitria Popstoykov, Carina Meinke, Marija Sudimac und Nina Sorger.

Das parallel gespielte Dameneinzel von der erst 17-jährigen Marija Sudimac gegen Janine Lais war dann eine klare Angelegenheit. Sudimac sorgte für die erstmalige Führung der Gastgeber, die mit einem Sieg im Mixed, dem letzten Spiel des Tages, die Chance zur Mini-Revanche für den verlorenen Meistertitel hatten.

Das Spiel von Jakob Sorger und Dimitria Popstoykova gegen Jürgen Koch und Floprentina Constantinescu verlief dann mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten. So wurden die ersten beiden Sätze abwechselnd deutlich von den beiden Teams gewonnen und der dritte Satz musste entscheiden. In diesem konnte sich lange keine Paarung absetzen, aber dann machte sich doch Nervosität bei den Gastgebern breit. „Ein paar leichte Fehler, und schon war‘s passiert“, litt Meinke mit.

Das angesichts der Neuzusammenstellung des Teams als Minimalziel angestrebte Remis im Spitzenspiel gegen den Rekordmeister wurde aber erreicht, und die Pressbaumer wurden ihrer Rolle als „Mitfavorit“ gerecht, als die sie auch der Hauptschiedsrichter vor dem Match begrüßte. „Speziell mit den Leistungen bei den Doppelpartien bin ich zufrieden“, bilanzierte Meinke.