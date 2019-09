Einer der dunkelsten Tage in der Geschichte des Pressbaumer Spitzensports jährt sich am 28. September. Damals starben Antonia Meinke und Chee Tean Tan bei einem tragischen Autounfall auf der Rückfahrt von den Czech Open. Der malaiische Spitzenathlet hatte wenige Monate davor seine neue Heimat in Pressbaum bei der Liebe seines Lebens gefunden. Er wollte in Österreich studieren und betreute gemeinsam mit Antonia Meinke das Badminton-Jugendtraining. Das Paar hatte im Mixeddoppel beim tschechischen Turnier auf internationalem Niveau gespielt, ehe ihr Leben viel zu früh durch den Unfall auf der Rückfahrt südlich von Brünn endete.

Heuer besuchten die Eltern des Verstorbenen aus Malaysia ein Jahr danach erstmals Europa im Unglücksmonat September. Gemeinsam mit den Eltern von Antonia Meinke und deren Schwester Carina gedachten sie dabei der schönen sportlichen Erfolge und Pläne von Antonia und Chee Tean. Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner lud beide Familien ins Rathaus ein, um dadurch zu bekräftigen, dass Pressbaum die Erinnerung bewahrt.

Zusammen mit Vize-Bürgermeister Alfred Gruber und Sportreferent Markus Naber wurde an die herausragenden Leistungen für den Badmintonsport gedacht. Zum Abschied schenkte der Bürgermeister den Eltern und Verwandten von Chee Tean ein Bild, auf dem das Badmintonpaar beim letzten Turniereinsatz dargestellt ist.

Inzwischen haben Chee Tean Tans Eltern wieder die 10.500 Kilometer weite Heimreise angetreten.