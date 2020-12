Die Mixed-Team-Europameisterschaften werden nur in ungeraden Jahren ausgetragen und daher sollen die acht besten Teams Europas vom 16. bis 20. Februar 2021 in Vantaa, Finnland, aufeinandertreffen, um den Europameistertitel auszuspielen. Während der Gastgeber Finnland und der amtierende Europameister Dänemark schon als Teilnehmer feststehen, werden sich die Siegerteams aus den sechs Qualifikationsgruppen ebenfalls für das Finale qualifizieren.

Österreich brachte das Los in die Gruppe 3 und die Spiele dazu wurden letzte Woche im Olympiazentrum Linz gespielt. Als Gastgeber traf man auf die Mannschaften aus den Niederlanden, der Slowakei und Tschechien. Da aufgrund der Corona-Bestimmungen keine Zuschauer zugelassen waren, wurden alle Spiele von Badminton Europe im Internet auf ihrer Homepage live übertragen.

Österreich wurde erstmals vom neuen Cheftrainer Kent Madsen (Dänemark) geführt und musste auf seinen in der Weltrangliste bestplatzierten Spieler, den Ex-Pressbaumer Luka Wraber aus Neudörfl, derzeit Nummer 79 in der Weltrangliste im Herreneinzel, aufgrund einer Verletzung verzichten. Als weitere Betreuer waren die BLZ-Co-Trainer Adi Pratama (Pressbaum) und Krasimir Yankov (Bulgarien) mitgereist.

In Österreichs Aufgebot standen neben Wolfgang Gnedt (Traun, WRL HE 181) und Leon Seiwald (Graz, WRL HE 240) auch Philip Birker (Pressbaum, WRL HD 78), Dominik Stipsits (Mödling, WRL HD 78), Serena Au Yeong (Feldkirch, WRL DD 102), Katharina Hochmeir (Ohlsdorf, WRL DD 102), Kathrin Neudolt (Mödling, WRL DE 267), sowie die Nachwuchssportler Emily Wu (Pressbaum), Jenny Ertl (Kärnten), Kilian Meusburger (Wolfurt) und Kai Niederhuber (Neuhofen).

Tschechien und Slowakei wurden besiegt

Somit waren aus Pressbaum zwei Aktive und ein Trainer bei dem Turnier dabei! ÖBV-Cheftrainer Madsen sah die Niederlande als klaren Favoriten in der Gruppe, aber das österreichische Team mit der Slowakei und Tschechien auf Augenhöhe, weshalb er sich durchaus gute Chancen in diesen Spielen ausrechnete. Und der Auftakt gegen Tschechien gestaltete sich mit einem 3:2-Sieg auch gleich recht vielversprechend. „Die Tschechen waren leicht höher einzustufen, daher war der Sieg schon erfreulich“, erzählt Birker, der selbst mit Partnerin Hochmeir im Mixed gegen Kral/Svabikova mit einem knappen 23:21, 21:19-Sieg die Grundlage zum Erfolg gelegt hat.

Anschließend konnte der ehemals für Pressbaum spielende Leon Seiwald den um 112 Plätze besser in der Weltrangliste platzierten Milan Ludik klar mit 21:16, 21:17 besiegen, womit der Sieg schon zum Greifen nah war. Nachdem Staatsmeisterin Neudolt das Dameneinzel gegen Katerina Tomalova in zwei Sätzen verloren hatte, behielten Birker/Stipsits im Herrendoppel die Nerven und gewannen knapp in drei Sätzen. Somit war der Sieg fixiert, obwohl das abschließende Damendoppel knapp von den Tschechen gewonnen wurde.

Am Folgetag ging dann das alles entscheidende Spiel gegen Gruppenfavorit Niederlande in Szene. „Leider waren uns die Niederländer trotz der Abwesenheit einiger ihrer Top-Spieler noch klar überlegen“, erklärt Pratama die 1:4-Niederlage.

Madsen hatte die Aufstellung in den Einzelpartien und im Mixed verändert, aber alle drei Partien gingen verloren. Waren Stipsits/Au Yeong im Mixed nur knapp mit 24:26, 17:21 gescheitert, so musste Staatsmeister Wolfgang Gnedt, ebenfalls ein Ex-Pressbaumer, gegen Mark Caljouw, Austrian-Open-Sieger von 2019, eine deutliche Niederlage einstecken. Auch Jenny Ertl hatte bei ihrem Auftritt für den ÖBV gegen die 17-jährige Jaymie Laurens keine Chance. Den Ehrenpunkt für Österreich holte dann das Herrendoppel mit Birker/Stipsits nach hart umkämpften drei Sätzen, wohingegen das Damendoppel in zwei Sätzen verloren ging.

In der dritten Runde musste dann gegen die Slowakei ein Sieg her, um den zweiten Platz abzusichern. Die Niederländer hatten mit einem weiteren Sieg über Tschechien bereits die EM-Qualifikation in der Tasche!

Und wie schon gegen Tschechien konnten sich die Österreicher mit 3:2 durchsetzen. Neben der Mixedpaarung Stipsits/Au Yeong sorgten nach 1:2-Rückstand die Damen Au Yeong/Hochmeir in drei Sätzen sowie erneut der Pressbaumer Birker mit Partner Stipsits im Herrendoppel in zwei Sätzen doch noch für Jubelstimmung.

Birker hat überzeugt, Zeit von Wu kommt noch

„Es freut mich schon riesig, dass ich in allen meinen vier Partien ungeschlagen geblieben bin“, erzählt Birker stolz. Er erzielte somit die klar beste Bilanz aller ÖBV-Spieler. „Emily Wu wurde, wie auch alle anderen Nachwuchsspieler, nicht eingesetzt, aber sie wird sicher in den kommenden Jahren noch einige Male die Chance erhalten“, ist Pratama überzeugt.

Die Niederländer werden in Finnland auf den Gastgeber und die Mannschaften aus Dänemark, England, Russland und Schottland treffen. Die Qualifikationsspiele der Gruppen 4 (in Frankreich) und 5 (in Deutschland) stehen noch aus.