Weltklassespieler als Trainer beim Sommercamp des ASV Pressbaum

Nachdem Kenn Lim aus Malaysia heuer kurzfristig absagen musste, standen die Sommercamps heuer wieder unter der Leitung von Philip Katsaros, dem langjährigen Pressbaumer und erfahrenen Spieler und Trainer. Unterstützt wurde er von den Weltklassespielern Lee Dong Keun (Südkorea, ehemals BWF Platz 16) und Soniia Cheah (Malaysia, ehemals BWF Platz 23), sowie dem polnischen Nationalspieler Pawel Smilowski, der für den ASV Pressbaum in der Bundesliga aufschlägt, sowie Andraz Krapez aus Slowenien, der ebenfalls in der österreichischen Bundesliga spielt. Komplettiert wurde das Team von der jungen österreichischen Nationalspielerin Anna Hagspiel, die dem Bundesligateam des UBSC Wolfurt angehört.

Intensivwoche im JUFA Hochkar Sport Resort

Die Sommercamps starteten wieder mit der Intensivwoche im JUFA Hochkar Sport Resort auf rund 1500 Metern inmitten der Göstlinger Alpen, gefolgt von dem Wochenendcamp in der Sporthalle des Sacre Coeur in Pressbaum. Mit insgesamt 48 Aktiven aus sieben europäischen Ländern war das Sommercamp am Hochkar komplett ausgebucht und einige Teilnehmer scheuten auch die weite Anreise von bis zu fast 1400 Kilometern nicht. Traditionell waren auch diesmal wieder Kinder und Erwachsene (im Alter von 9 bis 63 Jahren) dabei, die von den hochkarätigen Trainern einiges lernen konnten. „Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde ein intensives Badmintontraining auf ihrem jeweiligen Niveau geboten, so dass alle ihren eigenen Grenzen ausloten konnten“, schildert ASV-Sektionsleiter Andreas Meinke, der für die Gesamtorganisation zuständig war. Für die Betreuung der zahlreichen Kinder beim Camp zeichneten seine Tochter Carina Meinke und der ehemalige Skispringer und Konditionstrainer Naim Stanfel verantwortlich.

Fast 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren internationalen Toptrainern machten auch heuer das Sommercamp des ASV zu einem großen Erfolg. Foto: Andreas Meinke

Viele Aktivitäten auch abseits des Courts

Neben insgesamt 13 Badminton-Trainingseinheiten war auch abseits des Courts für Unterhaltung und Spaß gesorgt. Ein Ausflug mit der Hochkarbahn zur 360°-Skytour war nicht nur für die Kinder ein großer Spaß, auch die älteren Teilnehmer genossen die Ausblicke auf das Panorama der Ostalpen. Während beim Besuch des Ybbstaler Solebad die Kinder ungebremst aktiv waren, nutzten die Erwachsenen das warme Salzwasser zur Regeneration nach dem intensiven Training. Für das leibliche Wohl sorgte die Familie Blamauer beim Besuch des Mostheurigen Lacken mit seinen Hochlandrindern und auch beim abschließenden Barbecue auf der Latschenalm kamen alle auf ihre kulinarischen Kosten.

Wochenendcamp im Sacre Coeur

Das Angebot des anschließenden Wochenendcamps nutzten mehr als 20 Aktive vor allem aus Österreich und Deutschland. Sie erfreuten sich ebenfalls der hervorragenden Betreuung durch das internationale Trainerteam. „Einmal mehr waren unsere Sommercamps ein Highlight der Saison, ermöglicht durch die ehrenamtliche Arbeit des ASV-Teams und die Unterstützung des ASVÖ Niederösterreich und der Firma Babolat“, bedankt sich Meinke.

Nach einer großartigen, gemeinsamen Woche reisten viele Teilnehmer und auch die Trainer mit etwas Wehmut nach Hause, freuten sich aber schon auf ein Wiedersehen im Jahr 2024. „Die ersten Vorbereitungen für das nächste Jahr wurden auch schon kurz nach Abschluss des Sommercamps in Angriff genommen und die ersten Teilnehmer haben ihre Teilnahme für nächstes Jahr schon angekündigt“, freut sich Meinke.