WM 2023: Birker bleibt mit Hochmeir ohne Satzgewinn

Die 28. Weltmeisterschaften gingen von Montag bis inklusive Sonntag (Finals) in Europas Badminton-Hochburg Kopenhagen über die Bühne. Die weltbesten Badmintonasse kämpften dabei in fünf Disziplinen um Titel (Herreneinzel, Dameneinzel, Herrendoppel, Damendoppel und Mixeddoppel). Aus österreichischer Sicht hatten sich vier Nationalkadersportlerinnen und -sportler für die WM qualifiziert. Neben Serena Au Yeong (Damendoppel – BC Montfort Feldkirch/Vorarlberg) und Katharina Hochmeir (Damendoppel & Mixeddoppel – Sportunion Ohlsdorf/OÖ) waren auch Luka Wraber (Herreneinzel – ASKÖ Neudörfl/Burgenland), der schon für Pressbaum in der Bundesliga gespielt hat, und Philip Birker (Mixeddoppel – ASV Pressbaum) am Start.

Nur Österreichs Damendoppel feiert einen Sieg

Erfolgserlebnis für Österreich gab es dabei aber nur für das Damendoppel. Au Yeong/Hochmeir konnten gleich am Montag ihr Auftaktmatch gegen Amy Ackerman/Deidre Laurens aus Südafrika gewinnen. Nach gewonnenem ersten Satz und einem offenen Schlagabtausch danach, mussten sie einen Matchball abwehren, ehe sie sich doch noch in der Verlängerung des Entscheidungssatzes durchsetzen und in die nächste Runde aufsteigen konnten. In dieser war dann aber auch für das ÖBV-Duo gegen die an vier gesetzten Japanerinnen Mayu Matsomoto/Wakana Nagahara Endstation.

Wraber gegen Nummer 4 der Welt auf verlorenem Posten

Der Ex-Pressbaumer Wraber bekam es gleich in der Auftaktrunde mit einem der Topfavoriten des Turniers zu tun. Der Japaner und Weltranglisten-Vierte Kodai Naraoka wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich in zwei Sätzen 21:7, 21:10 durch. Naraoka präsentierte sich in glänzender Form und schaffte es letztlich sogar bis ins Finale.

Birker/Hochmeir in der Außenseiterrolle unglücklich

Am zweiten Wettkampftag kam dann das ÖBV-Mixeddoppel zu seinem Einsatz. Philip Birker und Katharina Hochmeir (Nr. 74 der Weltrangliste) bekamen es in der ersten Runde mit den Kanadiern Ty Alexander Lindeman/Josephine Wu (Nr.-37) zu tun. Obwohl das österreichische Mixed teilweise gut mithalten konnte, setzten sich die beiden Kanadier letztlich mit 21:14, 21:17 durch.

Das ÖBV-Mixedduo Philip Birker/Katharina Hochmeir konnte bei den Weltmeisterschaften in Kopenhagen keinen Sieg feiern. Der Presbaumer schied mit seiner Partnerin in der ersten Runde gegen die Kanadier erwartungsgemäß aus. Foto: Mikael Ropars/Badmintonphoto

Nur einmal Gold für China

Die Favoritinnen Qing Chen Chen und Yi Fan Jia aus China gewannen zum vierten Mal WM-Gold im Damendoppel. Im Herreneinzel standen sich Kunlavut Vitisarn (Thailand) und Kodai Naraoka (Japan) gegenüber. Sechsmal trafen die beiden schon aufeinander (3:3-Siege). In einer 3-Satz-Partie entschied Vitisarn das Finale für sich. An Se Young (Südkorea), Nummer eins der Welt, und Carolina Marin (Spanien), Nummer 6 der Welt, trafen im Dameneinzel-Finale aufeinander. An Se Young siegte 21:12, 21:10. Bis ins Herrendoppelfinale haben es die Lokalmatadore Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen geschafft, scheiterten aber als letzte europäische Hoffnung an Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Südkorea). Und Seung Jae darf sich sogar Doppelweltmeister nennen. Er setzte sich auch im Mixedfinale mit Chae Yu Jung gegen die an Eins gesetzten Chinesen Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong durch.