Wieder keine Medaille! Der Pressbaumer Franz Gansinger schrammte in der Slowakei haarscharf an der Erfüllung seines Traums vorbei. „Es war mein bereits vierter WM-Start und wieder hat‘s nicht ganz mit dem ersehnten Edelmetall geklappt“, schildert der Kraftsportler, der im Brotberuf bei Dentaltechnik Strömmer tätig ist.

Gansinger stellte sich bei der Weltmeisterschaft im RAW-Bankdrücken, der vom Weltverband WUAP (World United Amateur Powerlifting) in Trnava ausgerichtet wurde, der internationalen Konkurrenz. „Insgesamt waren 21 Länder vertreten, meine Klasse war sehr stark besetzt“, sagt der Pressbaumer, der bei Europameisterschaft schon zweimal ganz oben am Stockerl gestanden ist. In der Altersklasse 3 (bis 125 Kilo Körpergewicht) konnte Gansinger aber nicht ganz seine erhoffte Leistung abrufen. 160 Kilo Bankdrückleistung reichten „nur“ für den vierten Platz im Endklassement.

„An der Betreuung lag‘s nicht, die war weltmeisterlich“, bedankt sich Gansinger bei Michael Pischinger und seinem „Herzensmensch“ Claudia Nendwich. Zu Beginn sei die Enttäuschung schon groß gewesen, räumt der Pressbaumer ein. Der offen lässt, ob „ich noch einmal an einem großen Wettkampf teilnehmen werde“.

Der „Kraftlackl“ aus dem Wienerwald zeigt sich jedenfalls gegenüber seinen Unterstützern „Hügel Power“ und „Gartentechnik Pischinger“ sehr dankbar.