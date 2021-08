Ein perfekt organisiertes Turnier erwartete die Teilnehmer am Wochenende in Gablitz. Dank den Gemeinderäten Robin Auer und Karl Heinz Riegl gab es tolle Preise zu gewinnen und den ganzen Tag kostenlose Getränke für alle. Maximilian Kadlec von der JVP stellte sich zudem hinter den Griller und versorgte die Spieler mit Würstel, Cevapcici und Fleischspieße. Ideale Rahmenbedingungen für das vierte WWBC-Turnier am Gablitzer Beachvolleyballplatz!

Und auch die Spieler lieferten ab: Spannende Spiele, tolle Action und gute Stimmung. Am Ende setzen sich Gabor Dessewffy und Nazir Haidari durch, die im Halbfinale die späteren Sieger des kleinen Finales, Alexander Csekö und Fabian Kinzl, in einem packenden Spiel knapp geschlagen hatten. Zweite wurden Noah Strohmayer und Tobias Pfeiffer. Die jüngste Mannschaft, Simon Klissenbauer und Nils Schremmer aus Purkersdorf sicherte sich den starken vierten Platz.