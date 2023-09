Beachvolleyball Jugendturnier in Purkersdorf von der WWBC-Crew

Das Podest beim U-17-Bewerb des WWBC-Nachwuchsturniers in Purkersdorf. Die Sieger Dominic Vorisek/Jonas Hofbauer mit Nico Jobst/Robin Rischanek und Benjamin Vorisek. Foto: WWBC

D ie Organisatoren des Wienerwald-Beachcups, der in der Vorwoche in Breitenfurt endete (die NÖN berichtete), legten am Wochenende noch einen Bewerb für den Nachwuchs am Speichberg in Purkersdorf nach.

Am ersten Wochenende nach Schulbeginn fand das Beachvolleyball-Jugendturnier auf der Sportanlage Speichberg statt. Organisiert wurde das Event von Albrecht Oppitz, der sich über die Teilnahme von insgesamt 13 Mannschaften freuen durfte. Sowohl Burschen als auch Mädchen traten in spannenden Wettbewerben gegeneinander an und sammelten wertvolle Turniererfahrung. „Die Jugendlichen zeigten großes Engagement und beeindruckende sportliche Leistungen“, freute sich Oppitz. „Trotz der hohen Temperaturen herrschte eine ausgelassene Stimmung und alle Teilnehmer hatten sichtlich Spaß an dem Turnier. Die Begeisterung für den Beachvolleyballsport war förmlich spürbar.“ Highlight war die Medaillenübergabe durch den Sportstadtrat und Vizebürgermeister Oppitz persönlich. Er gratulierte den Gewinnern zu ihren herausragenden Leistungen und betonte die Bedeutung von sportlichen Veranstaltungen für die Jugendlichen. „Es ist wichtig, dass wir den jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Talente zu entfalten und sich sportlich zu betätigen. Das Beachvolleyballturnier war ein voller Erfolg und ich bin stolz auf alle Teilnehmer", erklärte er. „Das erste WWBC-Jugendturnier hat gezeigt, dass der Beachvolleyballsport bei den Jugendlichen sehr beliebt ist. Die Veranstaltung hat nicht nur den sportlichen Ehrgeiz der Teilnehmer geweckt, sondern auch den Teamgeist und die Freude am gemeinsamen Spiel gefördert. Wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr, denn eine Fortsetzung ist fix geplant.“ Ergebnisse U-15-Burschen: Ergebnis U15-Burschen: 1. Nico Jobst/Robin Rischanek, 2. Emil Grundner/Leo Kasper, 3. Tobias Rauch/Dominik Halanek, 4. Nils Hügelsberger/Theo Steimbichler. Foto: WWBC U-15-Mädchen: 1. Olivia Schuch/Elisa Rippel, 2. Luisa Pollak/Sophia Pollak, 3. Clara Oppitz/Lionel Weichselbaum, 3. Maja Dunzinger/Ella König, 3. Naemi Mattner-Mossburger/Clara Pete. Foto: WWBC U-17-Burschen: 1. Dominic Vorisek/Jonas Hofbauer2, Nico Jobst/Robin Rischanek, 3. Benjamin Vorisek/Nico Kovarik, 4. Bernhard Simkovics/Xaver Müller.