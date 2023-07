Teilnehmerrekord in Laab

„Die Entwicklung des Beachcups in den vergangenen sechs Jahren ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Jedes Jahr werden es mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch immer mehr Wienerwaldgemeinden machen mit. In all diesen Bereichen werden auch heuer die Rekorde gebrochen. Das ist nur möglich, weil wir in den Gemeinden so tolle und motivierte Partner wie Daniel Resch haben, der heuer in Laab wieder einiges vorgelegt hat", meinte Albrecht Oppitz. Eine mobile Musikanalage, drei Schatten spendende Zelte und eine riesige Grill- und Buffet-Station sorgten für das Wohlbefinden der Aktiven und Zuschauer. Ein zeitgleich stattfindendes Boccia-Turnier rundete das Angebot ab.

Beim Herrenbewerb setzten sich die beiden Wiener Matthias Hadatsch/Manuel Tauber durch. Im Finale unterlagen die Neulengbacher Theo Machherndl/Paul Haidegger in einem umkämpften Drei-Satz-Spiel knapp und belegten den zweiten Platz. Simon Klissenbauer und Alessandro König gewannen das kleine Finale und wurden in einem starken Teilnehmerfeld Dritte. Die Triathlon-Familie Wihlidal aus Wolfsgraben war mit zwei Mannschaften am Start und sammelte erste Turniererfahrung in einer komplett neuen Sportart.

Im Mixedbewerb gewannen Pia Panzenböck/Matthias Wegerer ohne Satzverlust. Die beiden sind in der Sportszene aus dem Handballsport bekannt und bei West-Wien tätig. Platz zwei ging an Martin Seidel/Pauline Weigel die ein starkes Turnier gespielt haben. Die Purkersdorfer Melanie Farghadan und Simon Klissenbauer belegten den dritten Platz und übernehmen damit die Gesamtwertung. Albrecht Oppitz, der mit der Vorjahresgesamtsiegerin Romina Steiner spielte, wurde Vierter.

Mit Pia Panzenböck/Matthias Wegerer siegten zwei Handballer auf Abwegen beim WWBC in Laab/Walde. Zweite wurden Martin Seidel/Pauline Weigel und die Purkersdorfer Melanie Farghadan/Simon Klissenbauer übenahmen mit Platz drei die Führung in der Gesamtwertung. "Hausherr" Daniel Resch (l.) und Cuporganisator Albrecht Oppitz (r.) gratulierten. Foto: Julia Engel

„Erstmals hat nun Purkersdorf die Chance beide Gesamtsieger nach Hause zu holen“, freut sich Oppitz in seiner Funktion als Sportstadtrat, warnt die Führenden aber: „Die Saison ist noch lange und es kann noch vieles passieren!“ Nächste Woche geht es weiter nach Neustift-Innermanzing.