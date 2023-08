WWBC 2023: Beachfeeling in Gablitz

Bei strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen verwandelten sich die Sandplätze von Gablitz in eine wahre Sportarena, in der sich die besten Beachvolleyballteams der Region beim Bewerb im Rahmen des Wienerwald-Beachcups spannende Matches lieferten. Die Kombination aus sportlicher Höchstleistung und dem entspannten Ambiente des Beachvolleyballplatzes sorgte für eine einzigartige Stimmung, die den ganzen Tag über spürbar war. Die Matches waren von Anfang bis Ende äußerst spannend und boten den Zuschauern packende Ballwechsel und spektakuläre Aktionen.

„Gablitz bewies sich als toller Gastgeber und trug maßgeblich zum Erfolg des Turniers bei. Die Organisation war hervorragend und das gesamte Team sorgte dafür, dass sich Spieler und Zuschauer gleichermaßen wohl fühlten“, lobte WWBC-Organisator Albrecht Oppitz und zeigte sich „überwältigt von der positiven Resonanz und der Begeisterung, die das Beachvolleyballturnier in Gablitz hervorgerufen hat“. Seinen besonderen Dank sprach Oppitz, selbst Sportstadtrat in Purkersdorf dem Gablitzer Gemeinderat Robin Auer aus. „Wir werden bei euch in der Gemeinde immer mit offenen Armen empfangen, so auch heuer!"

Beim Herrenbewerb setzen sich im Finale Simon Klissenbauer/Manuel Farghadan gegen Jonas Brugger und Philipp Grüner durch. Platz drei belegten Mario Schwarzinger/Quadir Khalili, die im kleinen Finale gegen Albrecht Oppitz/Martin Seidel knapp gewinnen konnten. Dominik Vorisek/Jonas Hofbauer, die jüngsten Teilnehmer des Turniers, wurden starke Fünfte.

Den Mixedbewerb konnten einmal mehr Martin Seidel und Pauline Weigel für sich entscheiden. Jedoch waren ab den Halbfinals alle Matches 3-Satz-Krimis. Platz zwei ging an Romina Steiner/Manuel Haslinger, die sich vom Looser-Pool bis ins Finale durchkämpfen konnten. Dritte wurden Simon Klissenbauer/Melanie Farghadan vor David Boisits/Rita Mühlgassner.