Beachvolleyball WWBC 2023: Klissenbauer krönt sich bei Tourfinale zum Champ

Cup-Gesamtsieger Simon Klissenbauer aus Purkersdorf mit Breitenfurts Bürgermeister Wolfgang Schredl (l.) und Purkersdorfs stolzem Vizebürgermeister und WWBC-Organisator Albrecht Oppitz. Foto: WWBC

M it einem neuen Teilnehmerrekord von 36 Mannschaften wurde das Turnier in Breitenfurt zu einem wahren Highlight für alle Beachvolleyball-Fans und stellte einen würdigen Abschluss der erfolgreichsten Beachvolleyballsaison in der fünfjährigen Geschichte des Wienerwald-Beachcups dar.

Vergangenes Jahr gastierte die WWBC-Tour erstmals erfolgreich in Breitenfurt und Bürgermeister Wolfgang Schredl versprach, dass ein zusätzlicher Beachvolleyballplatz errichtet wird, um das Turnier im nächsten Jahr noch größer aufzuziehen. Der Platz wurde rechtzeitig fertig und Tourorganisator Albrecht Oppitz löte seinerseits ein Versprehen ein. Zum Saisonfinale kamen so viele Mannschaften wie noch nie beim Herren- und Mixedbewerb zu einem WWBC-Event. Die beiden Beachplätze präsentierten sich in einem erstklassigen Zustand und sorgten für optimale Spielbedingungen. Es wurde sogar eine mobile Flutlichtanlage gesponsert von der Firma Paul Strasser Media Group aufgebaut. Zudem sorgten Cheerleaderinnen vom Turnverein Perchtoldsdorf für waghalsige Einlagen. Die besten Hobbyspieler der Region lieferten sich somit bei besten Bedingungen packende Duelle und zeigten ihr Können auf beeindruckendem Niveau. Durch die vielen Mannschaften war man gezwungen mit dem Mixedbewerb bereits um 9 Uhr früh zu beginnen, wohingegen die 24 Herrenteams um 12 Uhr loslegten. Der Zeitplan sah ein Finale bei Flutlicht vor und gegen 22 Uhr war es tatsächlich so weit und die Sieger standen fest. Matthias Bauer/Daniel Vyssoki setzen sich gegen Matthias Wiplinger/Andreas Wieser durch. Platz drei ging an Stefan Laaha/Quadir Khalili. Im Mixed waren Johannes Abraham/Julia Döberl schon zuvor nicht zu schlagen gewesen. Platz zwei belegten Viktoria Haslinger/Konstantin Lindner vor Marleen Frantz/Jonas Brugger. Die Siegerehrungen wurden von Breitgenfurt Bürgermeister Schredl und Purkersdorfs Vizebürgermeister Albrecht Oppitz, der die WWBC auch organisiert und selbst begeistert mitspielt, vorgenommen. Für die Gewinnerteams gab es Medaillen und die traditionellen Geschenkkörbe, welche traditionell die Firma Rudi Dräxler Immobilienberatung zur Verfügung stellt. Stefan Laaha war zudem mit seiner Textildruckpresse angereist und spendete für die Siegerteams WWBC-Shirts. Philipp Heck mit seiner Firma „Heckantrieb“ präsentierte vor Ort die neuesten Fahrradtrends und erstellte ein cooles Video vom Event. Auch in der Gesamtwertung gab es erst in Breitenfurt die Entscheidung: Simon Klissenbauer und Martin Seidl lieferten sich den ganzen Sommer ein knappes Duell, bei dem Klissenbauer letztlich als Sieger hervorging. Klissenbauer reichte aufgrund seiner bisherigen Leistungen bereits ein siebenter Platz zusammen mit Manuel Farghadan zum Titelgewinn. Damit geht der Wanderpokal der Herren erstmals nach Purkersdorf - sehr zur Freude auch von Oppitz. Für die meisten Turnierteilnahmen wurden Jonas Brugger (11 von 15) und Marleen Frantz (7 von 8) mit einem Geschenkkorb vom Klissenbauernhof belohnt. Foto: WWBC Am Ende bedankte sich Oppitz bei allen Teilnehmern, die zu dieser erfolgreichsten Saison der WWBC-Geschichte beigetragen haben. „Ohne eure Begeisterung und euren Einsatz wäre dieses Event nicht möglich“ und er verspricht eine noch spektakulärere Saison 2024: „Wir freuen uns bereits jetzt aufs nächste Jahr und sind gespannt, welche tollen Wettkmpfort uns dann noch erwarten werden.“ Ergebnisse Wienerwald-Beachcup 2023, letzte Station in Breitenfurt. Mixedbewerb: 1. Johannes Abraham/Julia Döberl, 2. Viktoria Haslinger/Konstantin Lindner, 3. Marleen Frantz/Jonas Brugger, 4. Stefan Kummer/Simone Stadlbauer, 5. Ben Brabetz/Emilia Eicher, 5. Mario Schwarzinger/Mara Pfeiler, 7. Nico Drs/Elli Berwanger, 7. Oliver Oberleitner/Petra Libo, 9. Artur Hochmeister/Iris Kunauer, 9. Maximilian Bleimer/Leni Schlerka, 9. Benjamin Stieger/Julia Hoffmann. Foto: WWBC Herrenbewerb: 1. Matthias Bauer/Daniel Vyssoki, 2. Matthias Wiplinger/Andreas Wieser, 3. Stefan Laaha/Quadir Khalili, 4. Mario Schwarzinger/Hannes Rainer, 5. Dominic Vorisek/Benjamin Vorisek, 5. Philip Höllriegl/Thomas Höllriegl, 7. Simon Klissenbauer/Manuel Farghadan, 7. Martin Seidel/Stephan Grüner, 9. Manuel Haslinger/Nico Drs, 9. Philip Hahn/Christian Lechner, 9. Ingo Nagler/Christian Weidinger, 9. Gerald Dachsberger/Mostafa Merzai, 13. Artur Hochmeister/Maximilian Pfeffer, 13. Felix Stadler/Matteo Lauscher, 13. Jacob Weixelberger/Emil Wohlmutter,13. Benjamin Stieger/Nicolas Hartauer, 17. Benjamin Tekal/Julian Laimer, 17. Oliver Oberleitner/Thomas Gstettenhofer, 17. Lasse Biber-Tamarit/Marc Biber-Tamarit, 17. Nikolaus Wihlidal/Klaus Wihlidal, 17. Bernhard Simkovics/Xaver Müller, 17. Manuel Ondrasch/Maximilian Whirtman, 17. Max Bleimer/Philip Lunacek. Foto: WWBC