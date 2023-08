WWBC 2023: Premiere in Kaltenleutgeben sprengt Fassungsvermögen

Beim ersten Turnier in Kaltenleutgeben hatte man nicht mit so einem Boom gerechnet, aber 20 Herrenteams sorgten dafür, dass man mit den Vorrundenspielen nach Breitenfurt ausweichen musste, da dort zwei Beachvolleyballplätze zur Verfügung stehen. Die besten acht Mannschaften qualifizierten sich schließlich für die Endrunde, die in Kaltenleutgeben stattfand. Die Spiele zogen sich bis spät in den Abend hinein, da die Teams mit großem Einsatz um den Sieg kämpften.

Geschenkkörbe für die Siegerteams

Die Siegerehrung wurde von Bürgermeisterin Bernadette Geieregger durchgeführt. Sie überreichte den stolzen Teams am Stockerl jeweils einen Geschenkkorb. "Die Gewinnermannschaften zeigten nicht nur technisches Können, sondern auch Teamgeist und Durchhaltevermögen. „Das Turnier war ein voller Erfolg und hat gezeigt, dass Beachvolleyball auch in Kaltenleutgeben eine große Fangemeinde hat“, freute sich WWBC-Organisator Albrecht Oppitz.

Tulln soll kommende Saison neu am Turnierplan stehen

Erstmals mit auf der Tour war Christian Resch, der in der Vergangenheit im Tullnerfeld schon viele Turniere selbst organisiert hat und von der tollen Stimmung ganz begeistert war. Er hat vorgeschlagen, dass die stetig wachsende WWBC-Tour im nächsten Jahr einen Stopp im Tullner Aubad machen könnte, wo sogar sechs Beachplätze zur Verfügung stehen würden. Diese Idee wurde von Tour-Mastermind Oppitz gerne aufgenommen und so beginnt die Planung fürs Jahr 2024 bereits jetzt.

Führende im Damenbewerb spielte bei Herren mit - Rang neun!

Oppitz selbst spielte mit dem 16-jährigen Nachwuchstalent Dominik Vorisec und wurde Fünfter. Melanie Farghadan, die Führende der Damenwertung, ließ es sich nicht nehmen und startet mit ihrem Vater als einziges Mixed-Team im Herrenbewerb und belegte den starken neunten Platz.

Oppitz bedankte sich bei allen Teilnehmern, Zuschauern und Sponsoren, die zum Gelingen dieses tollen Events beigetragen haben. Weiter geht es bereits am Samstag in Breitenfurt. Das Mixedturnier startet um 10 Uhr, die Herren legen ab 12 Uhr los.

Ergebnis

Herrenbewerb: 1. Moritz Reinhardth/Florian Liener, 2. Jonas Brugger/Emil Grahofer, 3. Simon Klissenbauer/Manuel Farghadan, 4. Martin Seidel/Patrick Illetschek, 5. Dominik Vorisec/Albrecht Oppitz, 5. Reini Hiebl/Matthias Bauer, 7. Elias Stahl/Julian Kratochwil, 8. Johannes Schödl/Sebastian Schiretz, 9. Daniel Rott/Philip Höllriegl, 9. Melanie Farghadan/Foroud Farghadan, 11. Christian Resch/Richard Moser, 11. Stefan Laaha/Quadir Khalili, 13. Ingo Nagler/Maurice Slawik, 13. Vincent Schwarz/Tim Zemann, 15. Mario Schwarzinger/Manuel Haslinger, 15. Lasse Biber-Tamarit/Marc Biber Tamarit, 17. Daniel Schmidt/Clemens Schmidt, 17. Christoph Tauber/Bernhard Tauber, 17. Michael Fürst/Bernhard Nowak.