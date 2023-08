WWBC 2023: Tolles Turniercomeback in Wolfsgraben

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden diesmal auch von perfektem Wetter verwöhnt, was zu optimalen Spielbedingungen führte. Die Matches in Wolfsgraben waren sowohl im Herren- wie auch im Mixedbewerb hart umkämpft und die Spielerinnen und Spieler zeigten ihr Können in knappen Duellen.

Besonders erfreulich war der Teilnehmerrekord, den das Turnier verzeichnen konnte. Mit 27 Mannschaften aus der gesamten Region war das Teilnehmerfeld so groß wie nie zuvor. „Dies zeigt das wachsende Interesse am Beachcup und die Begeisterung der Sportlerinnen und Sportler für dieses dynamische Spiel“, freut sich WWBC-Organisator Albrecht Oppitz.

Ein besonderes Highlight war die Rückkehr von Wolfsgraben auf die Tour. Nach einer Pause war es für die Gemeinde eine Ehre, wieder Gastgeber für ein hochkarätiges Beachvolleyballturnier zu sein. Große Unterstützung gab es dabei vom RSCW dem Regionalen Sportclub Wolfsgraben, der die Verpflegung und die Infrastruktur vor Ort organisiert hat.

„Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz und dem großen Zuspruch, den das Beachvolleyballturnier in Wolfsgraben erfahren hat", sagte Oppitz. „Es war fantastisch zu sehen, wie die Spielerinnen und Spieler ihr Bestes gaben und die Zuschauer mit spannenden Matches unterhielten. Wir sind stolz darauf, dass Wolfsgraben wieder Teil der Beachvolleyball-Tour ist."

Das Beachvolleyballturnier in Wolfsgraben war ein voller Erfolg und hat gezeigt, dass der Sport in der Kleinregion eine große Bedeutung hat. Oppitz bedankte sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Fans und Unterstützerinnen und Unterstützern für ihre Begeisterung. „Wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr, wenn das Turnier erneut hier stattfinden wird!“

Im Herrenbewerb konnten sich die beiden späteren Finalisten Simon Klissenbauer/Manuel Farghadan sowie Manuel Haslinger/Florian Zecha jeweils über den Looser-Pool bis ins Endspiel durchkämpfen. Dort konnte der amtierende Gesamtsieger Haslinger, der diesmal mit dem Block- und Angriffsspieler Zecha am Start war, das Spiel für sich entscheiden. Platz drei geht an die Neulengbacher Philip Höllriegl und Daniel Rott. Theo Machherndl/Florian Gaugusch wurden vierte, weil sie aus Zeitgründen das kleine Finale nicht mehr spielen konnten. Für die Sieger gab es diesmal Geschenkkörbe von Vizebürgermeister Christian Lautner und der Gemeinde Wolfsgraben.

Beim Mixed-Bewerb gewannen Manuel und Manuela Farghadan in einem knappen Finale im dritten Satz mit 15:13 gegen Mara Pfeiler/Albrecht Oppitz. Platz drei belegten Simon Klissenbauer/Melanie Farghadan, die nun beide die Gesamtwertung anführen.

Die Siger im Mixedbewerb Manuel und Manuela Farghadan (Mitte) mit den Zweitplatzierten Mara Pfeiler/Albrecht Oppitz (ausnahmsweise mal rechts) und den "Bronzenen" Simon Klissenbauer/Melanie Farghadan. Foto: WWBC

Ergebnisse

Herrenbewerb: 1. Manuel Haslinger/Florian Zecha, 2. Simon Klissenbauer/Manuel Farghadan, 3. Philip Höllriegl/Daniel Rott, 4. Theo Machherndl/Florian Gaugusch, 5. Mario Schwarzinger/Quadir Khalili, 5. Martin Seidel/Patrick Illetschek, 7. Jonas Brugger/Matthias Grüner, 7. Alexander Pohoralek/Sebastian Gatscha, 9. Dominic Vorisek/Nico Kovarik, 9. Elias Stahl/Julian Kratochwil, 9. Roman Sischka/Michael Schmidt, 9. Laurenz Mettenheimer/Christopher Kirk, 13. Benjamin Vorisec/Thomas Gstettenhofer, 13. Clemens Delphin/Christian Lechner, 13. Albrecht Oppitz/Gerald Dachsberger, 13. Stefan Laaha/Mostafa Merzai, 17. Nikolaus Wihlidal/Klaus Wihlidal, 17. Lasse Biber-Tamarit/Marc Biber-Tamarit, 17. Leonhard Zeck/Jürgen Biber, 17. Philipp Kerschbaumer/Klemens Löser.

Mixedbewerb: 1. Manuel Farghadan/Manuela Farghadan, 2. Mara Pfeiler/Albrecht Oppitz, 3. Simon Klissenbauer/Melanie Farghadan, 4. Simon Klissenbauer/Melanie Farghadan, 5. Marleen Frantz/Patrick Illetschek, 5. Theo Machherndl/Sarah Palme, 7. Florian Gaugusch/Tamara Palme, 7. Manuel Haslinger/Victoria Kollnberger.