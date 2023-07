WWBC23: Heimsiege für Purkersdorf

Nach dem Auftaktturnier im Freibad Neulengbach Mitte Juni, bei dem sich im Mixedbewerb Lorenz Fend und Cathleen Klose aus Laab/Walde durchsetzen hatten können und es bei den Herren einen Heimsieg durch die Neulengbacher Theo Machherndl/Paul Haidegger gegeben hatte, gab es bei der Fortsetzung am Speichberg in Purkersdorf gleich zwei Heimtriumphe. Im Herrenbewerb des Wienerwald-Beachcups in Purkersdorf konnten sich am Ende die Lokalmatadore Alexander Csekö und Gregor Feyertag durchsetzen. Zweite wurden Manuel Haslinger/Laurenz Wieser vor Manuel Farghadan/Simon Klissenbauer.

Purkersdorfer Nachwuchs gewinnt Mixed

Beim Mixedbewerb gab es viele knappe Matches und auch das Finale ging über drei Sätze. Am Ende entschieden wenige Punkte über den Turniersieg. Diesen sicherten sich die Purkersdorfer Nachwuchsspieler Simon Klissenbauer und Melanie Farghadan. Platz zwei ging an Manuela Farghadan und WWBC-Initiator Sportgemeinderat Albrecht Oppitz. Den dritten Rang belegten Daria Meusburger und David Parz. Für die Siegermannschaften beider Bewerbe gab es gut gefüllte Geschenkkörbe.

"Mr. WWBC" Albrecht Oppitz landete mit Manuela Farghadan als Zwieter selbst am Stockerl. Es siegten Melanie Farghadan und Simon Klissenbauer, Dritte wurden Daria Meusburger/David Parz (v. l.). Foto: WWBC

Weiter geht es mit dem WWBC2023 am 27. Juli in Laab/Walde, gefolgt von Innermanzing (6. August), Gablitz (12. August) und Kaltenleutgeben (27. August). Der große Abschlussbewerb findet heuer am 2. September in Breitenfurt statt, wo im Zuge des WWBC eine zweite Anlage eröffnet wird.