Erneut Trampolinspring-Titel für Sara Hekele

Die Staatsmeisterschaften im Trampolinspringen und in der Sportakrobatik fanden heuer erstmals gemeinsam statt. Im Rahmen der „Sport Austria Finals“ im Sportpark Graz setzten sich am Sonntag die Favoriten durch: Sara Hekele, die in Purkersdorf aufgewachsene Salzburgerin sicherte sich ihren fünften Trampolin-Einzeltitel hintereinander.

Benny Wizani (W), bei der EM vor zwei Wochen Vierter, gewann im Einzel und gemeinsam mit Niklas Frösch, der in Pressbaum einst auch als Kicker aktiv war, im Synchronbewerb.

Hekele war mit einer Corona-Infektion von der EM in Rimini zurückgekehrt: „Es hat lange nicht danach ausgesehen, als ob sich mein Start ausgehen würde. Zum Glück schon, auch wenn ich noch nicht wirklich fit war. Ich habe auf ein etwas vereinfachtes Programm und schöne Ausführung gesetzt, das hat geklappt.“

Bei seinem Besuch in der Wettkampfhalle zeigte sich auch Sport-Austria-Präsident Hans Niessl im hohen Maß fasziniert von den gebotenen Leistungen: „Mir bleibt beim Zusehen die Luft weg. Es ist wirklich atemberaubend, was diese Top-Athleten miteinander und in fast bis zu zehn Metern Höhe zuwege bringen. Ich bin begeistert“, betonte der ehemalige burgenländische Landeshauptmann.

Turnverbands-Präsident Professor Friedrich Manseder gab das Kompliment zurück: „Die Sport Austria Finals sind ein großartiges Konzept, zu dem ich der Sport Austria herzlich gratuliere. Wir haben sehr gerne unseren Beitrag zum Gelingen geleistet.“