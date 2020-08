Der Tullnerbacher Clemens Freudenthaler hat trotz eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten heuer im Frühjahr wegen Corona bei den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften alle seine persönlichen Bestzeiten verbessern können (die NÖN-Printausgabe berichtete darüber letzte Woche).

„Den Corona-Lockdown habe ich im April und Mai mit Training am Land sowie mit Gummiseil in einem Pool überstanden. Beim Landtraining habe ich darauf Wert gelegt, meine Kraft, besonders was den Oberkörper betrifft, zu steigern und im Pool habe ich probiert, das Wassergefühl beizubehalten“, erzählt er. Das Trockentraining konnte Freudenthaler zu Hause in Tullnerbach absolvieren.

Noch nicht am Level der Trainingszeiten

Zufrieden war er mit seinen Leistungen bei den Titelkämpfen aber doch nicht so richtig, wie er gegenüber der NÖN bekennt.

Der Grund seiner Unzufriedenheit: „Die Zeiten bei den Bewerben in Graz haben leider überhaupt nicht überiengestimmt mit jenen, die ich bereits im Training ablieferte“, ärgert er sich über einen „unerklärlichen Rückschritt“. Am ehesten war er noch mit den 100-m-Rücken zufrieden. „Da habe ich mich extrem verbessert, allerdings war meine alte Bestzeit vom Vorjahr auch nicht sehr stark, weswegen es nicht wirklich schwer war, schneller zu schwimmen“, meint er selbstkritisch.

Ganz schwach waren seiner Meinung nach die 100 Meter Delphin. „Die wollte ich endlich unter einer Minute schwimmen, jedoch hat das sowohl im Vorlauf als auch im B-Finale nicht geklappt“, ärgert sich der 16-Jährige.

„Ich bin sehr schnell gewachsen. Da muss ich erst schauen, ob meine Knie das Brustschwimmen mitmachen.“ Clemens Freudenthaler

Seine Allrounderqualitäten würden Freudenthaler auch für die Lagenstrecken präsistieren, allerdings geht das derzeit wegen Knieproblemen über die Brustdistanz nicht. „Ich würde die Lagen wahnsinnig gern ausprobieren, jedoch muss ich schauen, ob meine Knie das Brustschwimmen mitmachen. Mein schnelles Wachstum führt dazu, dass ich kaum Brust trainieren kann, weil wir diese Art des Beinschlags stark reduziert haben, damit die Knie nicht zu sehr belastet werden.“

Künftig will er sich aber generell mehr auf die 200 und 400-m-Strecken fokussieren, damit die Grundlagenausdauer besser ausgeprägt wird. Heuer ist mir in allen Disziplinen im Finish die Kraft ausgegangen. Ich muss längere Distanzen schwimmen, damit ich mir dann bei den Wettkämpfen über 100 Meter keine Gedanken mehr über die letzten 25 Meter machen muss“, richtet er mit seinem Trainerteam den Plan neu aus.

Sein Coach bei Hakoah ist Dietmar Stockinger, jedoch hat er mit Thomas Narnhofer auch einen Privattrainer. „Mentalcoach habe ich aber derzeit noch keinen“, lacht Freudenthaler, der seit meinem vierten Lebensjahr schwimmt. „Mein Vater war mein erster Trainer und hat mit mir vier Jahre lang die Grundlagen beigebracht.“

Der „Aufstieg“ wird zur Herausforderung

Bei den Zielen bleibt Freudenthaler bescheiden. „Ich trainiere jetzt erstmal für die Staatsmeisterschaften auf der Kurzbahn, weil es heuer ja keine Langbahnwettkämpfe mehr gibt.“ Was den Altersklassen-Wechsel angeht, kommt Freudenthaler jetzt in die Juniorenklasse.

„Das heißt ich darf nicht mehr an den Jugendmeisterschaften teilnehmen, sondern nur noch bei den Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse“, weiß er, dass es jetzt in den Wettkämpfen gegen die besten Österreichs geht. „Eine große Umstellung, auf die ich mich aber auch freue“, sagt er.