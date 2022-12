Cosovic verlässt die Pressbaumer

Werbung

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge nahm Roman Lehner den Wechsel seiner Nummer Eins Anita Cosovic in Österreichs höchste Spielklasse zur Kenntnisse. „Es war klar, dass sie nicht mehr lange zu halten sein wird, ihr Weg an die Spitze ist vorgezeichnet“, bedankt sich der KSV-Obmann bei Cosovic aber für zwei erfolgreiche Jahre. „Es war ein Freude, bei ihrer Entwicklung mitgewirkt zu haben.“

Im Dezember 2019 war die gebürtige Wienerin von Nord Wien zu den Pressbaumern gestoßen. Aus einer sportorientierten Internetbekanntschaft mit KSV-Legende Patrick Manninger war eine Trainings- und Vereinspartnerschaft geworden. Und nach fast zwei Jahren Coronapause erreichte Cosovic, die aus dem Fitnesssport kam gleich bei ihrer ersten Staatsmeisterschaft 2021 den zweiten Platz und brachte die Favoritin Viktoria Steiner ins Schwitzen.

Cosovic konnte mit 78 kg im Reißen und 92 kg im Stoßen inklusive Zweikampf, gleich drei Silberne nach Pressbaum bringen. Für den KSV startete sie im August 2021 erstmals in der Teamliga Wien/NÖ 2.

„Anita konnte gleich ihre persönliche Bestleistung im Stoßen zweimal verbessern, erst auf 93 und dann 96 kg“, erinnert sich Lehner. Und bei den Staatsmeisterschaften stieß sie zwar „nur“ 92 kg, dafür glänzte sie im Reißen und steigerte ihre Zweikampfleistung auf 172 kg. Mit 311,30 Punkten war Cosovic vor allen männlichen Athleten die Stärkste.

In der Saison 2021/22 setzte sie ihren Siegeszug mit einer Leistungsexplosion fort. Schon beim ersten Teamligastart im September ließ sie ihr Potenzial aufblitzen. Wieder persönliche Bestleistungen (80 und 98 kg) und mit 325,85 Punkten landete sie klar vor ihren männlichen Mitkämpfern. Letztlich holte Pressbaum erneut den Titel.

Bei den NÖ Landesmeisterschaften reichte Cosovic ein überragendes Reißen (76 kg) für den Titel. Und sie kam top vorbereitet aus der Winterpause zu den Teamligabewerben, stellte gleich mit 82 kg Reißem eine neue persönliche Bestleistung auf. Und mit 99 kg Stoßen gelang es ihr auch die Zweikampfbestleistung von 181 kg um 3 kg zu steigern (332,53). In Loosodorf schaffte der KSV erstmals seit vielen Jahren wieder die 1300 Punktemarke.

Cosovic hat auch international reüssiert

Ein Highlight für Cosovic war letzten Sommer ihr erster internationaler Grand-Prix-Start mit gigantischer Atmosphäre in Luxemburg. Letztlich konnte sie unter dem neuen Druck nicht ganz ihre Topleistung abrufen und musste mit dem Rang vier in der Klasse bis 71 Kilogramm vorliebnehmen.

Bei den Staatsmeisterschaften der Frauen wurde Cosovic heuer in ihrer Klasse erneut Zweite hinter Steiner (KSV Rum). Der Wechsel in die nächsthöhere Gewichtsklasse (-76 kg) machte sich nicht bezahlt, traf sie doch dort erneut auf die letztjährige Rivalin. Zwei Fehlversuche im Reißen (-81 kg und -83 kg) taten das ihrige. Auch scheiterte sie noch knapp zweimal an 100 kg im Stoßen, die sie dann aber Ende November bei den NÖ Titelkämpfen in Schrems erstmals zur Hochstrecke brachte. Für Cosovic ein Jubeltag! Nach drei Jahren hartem Training fiel die Traummarke endlich!

„Anita war für unsren sportlichen Aufschwung der Motor“, meint Lehner zum Abschied. „Beide Mannschaftstitel 2021 und 2022 verdanken wir hauptsächlich ihr! Und als junge dynamische und sehr attraktive Athletin zeigte sie nicht nur ihren männlichen Vereinskollegen was Ehrgeiz in Verbindung mit konsequentem Training sowie Ernährung bedeuten.“

Auch ihre weibliche Konkurrenz in Österreich begegnet ihr bereits mit Hochachtung. Und das Pressbaumer Publikum hatte sie ohnehin von Anfang an in ihren Besitz genommen.