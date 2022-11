Purkersdorfer Schwimm-Talent macht von sich reden

Werbung

Mit David Pernold ist bei den Wiener Schwimmmeisterschaften ein neues Schwimmtalent aus Purkersdorf ins Rampenlicht gekrault. Der Youngster wohnt in Purkersdorf und geht auch ins Gymnasium Purkersdorf, schwimmt aber für den Wiener Verein SC Diana.

Vor allem über die langen Krauldisziplinen zeigte er in den U-12-Bewerben zuletzt sein riesiges Potenzial. So holte er über 800-m-Freistil in 10:03,82 Minuten überlegen den Sieg. Mit diesem österreichischen Rekord rückte er sogar den 10 Minuten Schallmauer nahe, die für Zwölfjährige ein absolutes Ausrufezeichen darstellt.

Beide Eltern waren schon bekannte Triathleten

Der Namen Daniel Pernold ist aufmerksamen NÖN-Lesern vielleicht noch ein Begriff. Der war einst selbst auf den Sportseiten gut vertreten, zählte er doch zu den stärksten Triathleten des Landes. So war er 2010 auch bei der WM in Hawaii am Start. „David hat starke Steherqualitäten, kann sein Tempo bis zum Schluss hochhalten“, ist sein Vater Daniel stolz. „David war damals mit acht Monaten schon mit“, erzählt der Vater. Aber auch die Mutter war eine starke Triathleten, was das Ausdauervermögen von David vielleicht erklärt.

Neben der 800-m-Goldenen holte David bei den Wiener Landesmeisterschaften aber auch noch Silber über 400-m-Kraul (4:51:24) und Bronze über 200-m-Rücken.

David trainiert seit seinem sechsten Lebensjahr und mittlerweile hat er das Pensum auf sechs Einheiten in der Woche gesteigert. „Mein großes Ziel ist die Teilnahme an Olympischen Spielen“, erzählt er. Deshalb ist auch geplant, dass David in der Oberstufe in ein Leistungssportmodell, wahrscheinlich Gymnasium Kariangasse, wechselt.

In der österreichischen Nachwuchsspitze ist David Pernold heuer jedenfalls schon angekommen. Deshalb trainierter regelmäßig in der Stadthalle mit den besten Schwimmern Wiens.