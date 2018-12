Nachdem der Gablitzer Ultraläufer Karl Heinz Riegl im letzten Jahr wegen gesundheitlicher Probleme von den Rennärzten aus dem Bewerb des 250 Kilometer langen Desert Ultra in Namibia genommen werden musste, versuchte er heuer, diese erlittene „Scharte“ wieder auszuwetzen.

„Nach minutiösen Vorbereitungen in Zusammenarbeit mit dem IMSB und Power Bar bin ich guter Dinge, das Problem meines letzten Starts in Afrika gefunden und behoben zu haben“, erklärte Riegl vor dem Rennen selbstbewusst. Einige erfolgreiche Vorbereitungsläufe, wie der UTTV100 in Slowenien und die 110 Kilometer bei „Platinwut“ im September in Purkersdorf, machten Mut. „Beide Rennen verliefen problemlos und erfolgversprechend!“

Doch auch nach dieser Topvorbereitung holte ihn am zweiten Tag, auf Platz vier liegend, das gleiche Problem wie schon im Vorjahr ein: Magen-Darm-Krämpfe machten eine Nahrungsaufnahme bis zum Schluss nahezu unmöglich. „So musste ich versuchen, in einem Pulsbereich zu laufen, bei dem ich meine benötigte Energie aus dem Körper generieren konnte“, schildert Riegl.

Mit nur 180 Kalorien Energiezufuhr an vier Tagen gelang ihm das nahezu Unmögliche. Sein starker Wille und das unbedingte Bestreben, diesen Lauf dieses Mal auch zu Ende zu bringen, wurde sogar vom Veranstalter mit Hochachtung akzeptiert. „Ich durfte trotz meiner Probleme weitermachen, allerdings unter besonderer Beobachtung durch die Rennärzte, die mich das ganze Rennen über begleiten“, ist Riegl von dieser Rennorganisation richtig begeistert.

Entkräftet und sechs Kilo leichter im Ziel

Sich eisern an seinen neu festgelegten Plan haltend, kämpfte er sich bei Temperaturen bis zu 54 Grad durch die Wüste Namibias, nur versorgt durch Wasser und den ihn immer wieder anfeuernden Rufen des jeweiligen Checkpoint-Personals. Da die medizinischen Kontrollen keine negativen Erkenntnisse lieferten, erreichte Riegl nach 250 „heißen“ Kilometern, um sechs Kilogramm Körpergewicht erleichtert, am zehnten Platz liegend, erschöpft aber glücklich das so ersehnte Ziel.

Nicht nur er, sondern auch seine Laufkollegen feierten gemeinsam mit ihm seinen Zieleinlauf. „Ich bin glücklich, die volle Distanz geschafft zu haben, aber doch auch ein wenig besorgt, wegen dieser scheinbar unlösbaren Hitzeprobleme“, blickt er schon in die Zukunft.

Nach einer Regenerationspause über die Feiertage geht es nämlich schon weiter mit den Planungen für den Burgenland Ultra (130 km rund um den Neusiedlersee) im Jänner 2019.