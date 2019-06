Nach den bisher schon sensationellen Ergebnissen bei seinen Langstreckenläufen durch die klirrend kalten Eislandschaften von Nord- und Südpol, durch die sengende Hitze der chilenischen Atacama-Wüste und über die steilen Stufen der chinesischen Mauer ging es für Alex Rüdiger nun zum höchsten und wohl gefährlichsten Marathon der Welt — dem „Tenzing Hillary Everest Marathon“ in Nepal.

„Und es war das erste Mal, dass ich am Ende ein Preisgeld für einen meiner Marathons erhalten habe“, staunte der Extremsportler und TV-Moderator aus Purkersdorf nicht schlecht. „Zumal ich ja als Vierter gar nicht aufs Stockerl geklettert bin.“

Aber der Reihe nach. Nach einer Woche der Eingewöhnung an die extreme Höhe, in der Rüdiger zum „Aufwärmen“ gleich noch den nach neuesten Messungen entgegen des alten nepalesischen Schildes sogar 5.675 Meter hohen Mount-Everest-Nachbarn Kalapatthar erklommen hatte, ging es dann zum Marathon-Start am legendären Mount-Everest-Base-Camp.

Kurzentschlossen den Vollmarathon gelaufen

Bei der Startnummernverlosung entschied sich Rüdiger spontan, anstatt des ursprünglich angedachten Ultralaufes doch den normalen Vollmarathon in Angriff zu nehmen. „Erstens hatte ich schon vor der Abreise mit leichten gesundheitlichen Problemen gekämpft und ich sah die zugewiesene Startnummer 42 einfach als Zeichen, entspricht sie ja fast exakt der berühmten Strecke von Athen nach Sparta“, lacht er. Und anscheinend war das wohl ein Glücksgriff, purzelten doch für Rüdiger noch öfter die richtigen Zahlen. „Meine Glückszahl ist die Sieben und die ist ja auch eine magische Zahl im Buddhismus.“

Nachdem der Glücksbringer der Nation dann wider eigener Einschätzung eine „Superleistung“ hatte abrufen können, errang er den grandiosen vierten Platz in der internationalen Klasse. Und somit nicht nur eine Ehrenurkunde, sondern auch den damit verbundenen Preis in Höhe von 7.777 Rupien.

Wie enorm die physische Belastung war, zeigte sich aber gleich nach Rüdigers Rückkehr. „Ich hatte einen Zusammenbruch und musste sofort ins Spital, habe mich aber nach ein paar Tagen selbst entlassen“, erzählt er. Denn für ihn steht der nächste Marathon bereits vor der Tür: Seine tägliche ‚Money-Maker-Show‘, in der Rüdiger ab dem 1. Juli nun bis Ende August wieder an jeden Vorabend Geld auf seine glücklichen Kandidaten im ORF-Studio rieseln lässt.

„Und nebenbei muss ich ja noch das Kapitel übers Everest-Abenteuer meinem Buch hinzufügen, das ich am 17. Oktober bei meiner großen Geburtstagsfeier im Stift Melk präsentieren werde.“