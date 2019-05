Der Gablitzer Karl-Heinz Riegl hat es wieder einmal geschafft! Nach einem äußerst harten und gegen Ende stark verregnetem Ultra in Slowenien darf er sich über den sechsten Gesamtrang in der Altersklasse 50+ und fünf UTMB-Punkte freuen. „Außerdem hätte ich die Klasse 60+ laut Veranstalter gewonnen, wäre sie gesondert gewertet worden“, ist Riegl zufrieden.

Dabei ist sein Plan nicht ganz aufgegangen. „Wie immer bin ich mit voll losgesprintet, doch der anfängliche Höhenflug hat sich ab Rennmitte als etwas zu optimistisch herausgestellt, und mein Tempo wurde nach unten gedrückt“, gibt er zu. Die knapp 5000 Höhenmeter, mit teilweise fast senkrechten Anstiegen, hatten es aber auch wirklich in sich.

„Als beim letzten, sich ewig ziehenden Anstieg auf den Nanos, noch Nebel, Regen und Starkwind hinzukamen, wurden Körper und Durchhaltewillen so gut wie alles abverlangt!“ Der starke Regen machte den neuen Schlussteil über den sieben Kilometer langen Abstieg nach Vipava, über Geröll, Wurzelwerk, verstärkt durch die einsetzende Dunkelheit, zum Wagnis der ganz besonderen Art. „Jeder Schritt musste in Bruchteilen von Sekunden entschieden werden, ohne zu wissen, ob der geplante ‚Zielstein‘ auch hält, was er verspricht“, schildert Riegl.

Doch das Risiko wurde belohnt, Riegl sah nach 23:11:59 Stunden als Sechster seiner Klasse das Ziel. Ausruhen will sich Riegl nun aber nicht. „Nach ein paar Tagen Regeneration geht es weiter mit Analyse, Training und Planung der nächsten Wettkämpfe!“