Im Dezember letzten Jahres, gleich nach seinem Patagonien-Tripp, hatte Helmut Tschellnig keine Lust auf einen weiteren Ultra-Trail im Jahr 2018 verspürt. „Ich plane keinen Auslandsstart, will bei den heimischen Ultras — Ötscherlauf und Veitsch — meine Form äußerln führen“, erklärte er der NÖN.

Doch mittlerweile hat der bald 63-Jährige seine Meinung geändert, schließlich kann er aus Altersgründen heuer in der M-60-Kategorie noch vorn mitmischen. Und somit stellt er sich nun doch einer neuen Herausforderung. In der zweiten Augusthälfte will der Purkersdorfer in zehn Tagen 260 Kilometer am Kilimandscharo entlang laufen. „Allerdings afrikanische Kilometer, bei denen der Veranstalter am Abend eine 30 Kilometer-Etappe für den nächsten Tag verspricht, es sich aber am Morgen herausstellt, dass es doch 38 sein werden — und alle lachen“, erklärt Tschellnig. „Unbefestigte Wege zwischen 1400 und 2200 Metern Höhe, die seit Jahrhunderten von Einheimischen genutzt werden, aber weit abseits der Touristenpfade sind, liegen vor mir“, freut sich der Abenteurer, der sich nach der Kälte und Nässe in Feuerland nun bewusst ein Rennen im heißen Afrika ausgesucht hat.

„Auch wenn die Trails relativ hoch liegen, wird es nie wirklich kalt“, ist der „Hitzeanbeter“ zuversichtlich. Auch von Wasser soll er weitestgehend verschont bleiben, da die Regenwälder Tansanias bei diesem Trail außen vor bleiben. „Der August ist zudem der trockenste Monat dort“, weiß er. „Kein Scherz, ich hab jetzt eine Woche lang den karnischen Höhenweg absolviert und mir keinen der dort angebotenen Duschchips gekauft. Ich brauch kein Wasser!“

Und Tschellnig betont auch, dass die zehn Etappen am Kilimandscharo nicht sein Saisonhighlight sind, sondern nur eine Vorbereitung für den Wienerwaldtrail von 28. bis 30. September in Purkersdorf. „Bei der 100-Meilen-Staatsmeisterschaft will ich daheim den Klassensieg“, hat er sich dafür als einer der Ersten angemeldet. „Daher geht‘s diesmal auch erst nach Tansania für die Titelkämpfe zu einem letzten Training nach Griechenland“, erklärt er.

Für den Kilimandscharo Stage Run will er in den nächsten fünf Wochen aber auch noch ein wenig an der Spritzigkeit feilen. „60-km-Läufe sind derzeit kein Problem, aber jetzt muss ich das Tempotraining bei den Anstiegen forcieren“, weiß Tschellnig, für den der KSR in einem Punkt auch Neuland ist. Erstmals bestreitet er einen Ultrabewerb, bei dem man nicht sein ganzes Gepäck selbst mitschleppen muss, denn der Veranstalter verspricht Vollverpflegung. „Ich werde die Anstiege nur so hochfliegen!“