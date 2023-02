Wüstenlauf „The Track“: Tschellnig legt in Bolivien wieder los

Werbung

Im Vorjahr absolvierte der Purkersdorfer Extremsportler Helmut Tschellnig „nur“ eine Radtour durch Griechenland, doch seit Dezember ist er wieder laufend unterwegs. Großes Ziel ist „The Track 2023“, der im September, unmittelbar nach seinem 68. Geburtstag, in Bolivien in Szene geht.

Schon 2021 lief Tschellnig in Bolivien ein Ultra Race, das für ihn neue Maßstäbe setzte, nachdem er dort als gesamt Zwölfter gefinisht hatte. Und schon damals war im Ziel die Rede davon, dass die französischen Veranstalter für 2023 etwas ganz Besonderes planen: das längste Wüstenrennen der Welt von Peru nach Bolivien mit zehn Etappen über rund 550 Kilometer. Für Tschellnig stand sofort fest: „Falls es das wirklich gibt, bin ich dabei!“

Und nun haben die Organisatoren geliefert, auch wenn es die Grenzüberquerung nicht geben wird und am Ende statt zehn nur neun Etappen am Programm stehen werden. Allerdings folgt der größte „Spaß“ am Ende mit einer Zweitagesetappe über 135 Kilometer, für die man 35 Stunden Zeit hat. „Das sollte sich locker ausgehen“, meint Tschellnig.

Die 520-km-Strecke, bei der jeder Läufer die Verpflegung selbst mitschleppen muss, startet im Süden Boliviens beim Licancabur-Vulkan und führt entlang der chilenischen Grenze über den Laguna Verde (4300 Meter Seehöhe). Dann folgt mit dem Sud Lípez auf fast 5.200 Metern die höchste zu überquerende Erhebung, um danach die Isla del Pescado zu erreichen, das Herz der Salar de Uyuni, der weltbekannten Salzwüste.

Salzwüste Boliviens auf extremer Höhe fasziniert

„In dieser Wüste hat es mir schon vor zwei Jahren riesigen Spaß gemacht zu laufen, einfach weil der Untergrund perfekt ist“, erzählt Tschellnig, der bis jetzt schon insgesamt acht Wüstenläufe auf der ganzen Welt erfolgreich absolviert hat.

„Vor allem mit der Höhenlage bin ich 2021 besser zurechtgekommen als fast alle anderen Konkurrenten aus Europa, die alle an Nasenbluten litten“, erinnert sich Tschellnig, der davon verschont blieb, sich daher für heuer besonders viel vorgenommen hat. Zumal er bei seinem ersten Bolivien-Start noch auf eine Vorbereitung in einer Druckkammer verzichtet hatte.

Diesmal will er das ändern, auch weil ihm der letztmalige Zweitplatzierte, der Deutsche Sascha Gramm, mit dem er das Zelt teilte, dies dringend empfohlen hat. „Aufs Wiedersehen mit Gramm freue ich mich besonders, das ist ein richtig klasser Bursch‘ und ein faszinierender Ausdauersportler“, sagt Tschellnig.

Für den Purkersdorfer spricht heuer auch, dass die Organisatoren das Rennen auf ihn fast zugeschnitten haben. „Ich tue mir nach einer extrem langen Etappe immer sehr schwer, wieder auf eine kurze zu wechseln, aber diesmal gibt es das nicht“, freut er sich, dass es quasi ein Steigerungsrennen wird. „Die kürzeste Etappe ist mit 36 Kilometern zu Beginn, dann wird es immer länger, ehe wir mit der 2-Tagesetappe finishen“, ist Tschellnig erwartungsfroh. „Das liegt mir gut!“

„Ich orientiere mich an den Besten, will wieder unter die top Zwölf, was mit meinem Alter schon eine echte Sensation wäre.“

Ernsthaften Gegner in seiner Altersklasse M60 (darüber gibt es keine Wertung) gab es schon beim letzten Start keinen, und auch heuer erwartet Routinier Tschellnig den Altersklassensieg. „Aber ich orientiere mich an den Besten, will wieder unter die top Zwölf, was mit meinem Alter schon eine echte Sensation wäre.“

Trainiert wird dafür schon jetzt für alle in der Region gut sichtbar. Fast täglich macht Tschellnig die Gemeinden Purkersdorf, Gablitz und Mauerbach laufend unsicher, immer mit Rucksack am Rücken, um die Strapazen in der Wüste schon jetzt zu simulieren.

Die Startnummer hat er sich diesmal aussuchen dürfen, nachdem er beim letzten Mal die Eins vom Organisator zugeteilt bekam. „Das war mir bei der Stärke der Gegner ein wenig peinlich, aber die wollten das so, weil ich der Älteste war, der sich zudem als Erster angemeldet hatte“, erzählt Tschellnig, der diesmal aber die 13 gewählt hat. „Das ist weniger Druck und meine Glückszahl!“

Viele andere Laufstarts im Vorfeld wird Tschellnig heuer nicht absolvieren. „Mir bringen nur Läufe über 30 Kilometer etwas, und davon gibt es recht wenige“, sagt er und plant statt Rennen zu absolvieren lieber die Umrundung von NÖ. „Jeden Tag sechs bis sieben Stunden laufen, das ist die optimale Vorbereitung für mich!“