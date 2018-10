Für ein Top-Resultat aus heimischer Sicht sorgte Werner Fürnkranz am Nationalfeiertag in Böheimkirchen. Er lief in der Gesamtwertung unter die Top Ten, belegte in seiner Altersklasse M40 den dritten Rang. Und auf‘s Podest im Gesamt-Ranking fehlte ihm nur nur eine Minute auf der Fünf-Kilometer-Strecke. Der nächste Bewerb, der zur LCW-Vereinsmeisterschaft zählt ist übrigens der Leopoldi-Lauf in St. Pölten (18. November)

Ein Rekordfeld war beim Böheimkirchener Marktlauf auf den Beinen. | Stumpfer

Zu einer tollen Laufveranstaltung wurde die 24. Auflage des Böheimkirchner Marktlaufs der Sportunion Böheimkirchen. Bei prächtigem Herbstwetter kamen so viele Menschen wie noch nie zuvor bei diesem Laufevent in den Park und erlebten spannende Läufe zuerst des Nachwuchses und dann auch beim Hauptlauf. Wobei sich die Spannung bei den Eliteläufern aber vor allem auf eine Frage beschränkt: Schafft der für die Sportunion St. Pölten laufende St. Veit Kevin Wallner einen neuen Streckenrekord. Im Vorjahr hatte er zwar in 15.58 Minuten gesiegt, war aber nicht an den Streckenrekord von Timon Theuer herangekommen. Im Jahr 2015 war der Athlet vom team2012.at mit einer Zeit von 15:36 ins Ziel gekommen.

Spitzenzeit für eine Schotterstrecke

Wallner begann auf der 5-km-Strecke noch vor der ersten von vier Runden zu überrunden und pflügte dann durchs große Teilnehmerfeld. „Ein echtes Handicap, weil es noch nie so viele Starter wie heuer gab“, fieberte auch Union-Obmann Gottfried Lammerhuber, der als Platzsprecher fungierte, mit seinem Athleten mit.Am Ende beendete Wallner seinen „Traumlauf“ in 15:37 Minuten, also genau um eine Sekunde zu langsam, um Theuer den Rekord zu entreißen. „Dann muss ich halt nächstes Jahr nochmals kommen“, war Wallner aber nicht unglücklich. „Die Zeit ist wahnsinnig schnell, denn bis auf vielleicht 200 Meter Asphalt, ist in diesem Park alles auf kräfteraubendem Schotter zu absolvieren“, war der Mittelstreckenspezialist auf der Bahn mit sich zufrieden.

Auch Gerhard Steinböck vom ASK Loosdorf, Sieger von 2016, und der im Finish stark aufholende, schnellste M-30-Athlet Clemens Winter, waren gegen Wallner chancenlos. Roli Hinterhofer musste sich wieder einmal mit fünf Sekunden Rückstand auf einen Stockerlplatz, mit Blech zufrieden geben.

Weniger hochklassig, dafür umso spannender als beid en Herren, verlief das Rennen der Damen. Die junge Nicole Schmutzer setzte sich mit einem Sturmlauf auf der Zielgeraden in einem Fotofinish zeitgleich gegen die Triathletin Sabine Trattler durch (beide (22:02). Dritte (2. W 40) wurde Julia Salbrechter von den Klosterneuburger Road-runners. Sehr erfreulich für SU-Böheimkirchen-Obmann Peter Schwarzenpoller. „Es kamen so viele Läufer wie noch nie zu unserem Lauf!“ Beeindruckend war der Ansturm vor allem bei den Nachwuchsläufen, dank der vorbildlichen Kooperation mit den Volks- und Neuen Mittelschulen in Böheimkirchen und Kasten.

Den Anfang machten die 65 Knirpse, es folgten 150 Kinder sowie über 160 Jugendliche, in den nächsten beiden Läufen.

Abgerundet wurde diese sensationelle Beteiligung mit über 150 Athleten beim Hauptlauf, wodurch es in allen Bewerben eine Rekordbeteiligung gab und erstmals sogar über 500 Läufer insgesamt am Start standen.