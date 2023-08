Vereinstreue ist das Um und Auf in Schönfeld

Die Fußballklubs sind heutzutage mit einer zunehmenden Funktionärskrise konfrontiert, die einem Teufelskreis gleicht: Je mehr Freiwillige ein Klub hat, um diverse Aufgaben zu übernehmen, desto größer sind auch die sportlichen Erfolgsaussichten. Und bei Klubs die Erfolg haben, wollen sich auch noch immer Menschen aus einem Ort gerne engagieren. Dazu kommt ein deutliches Gefälle zwischen Stadt und Land. In den Ballungszentren findet sich kaum noch wer, der unentgeltlich Funktionen übernimmt. Aber trotzdem gibt es sie bei allen Klubs: Die Freiwilligen, die den Laden am Laufen halten. Sei es als Platz- oder Zeugwart, Kantinenpersonal oder auch als Masseure und Sanitäter. Und manche verschlägt auch der reine Zufall zu einem Klub.

So war es etwa bei Hannah Hofko, die seit heuer fix als Masseurin beim ATSV Schönfeld fungiert. Hofko ist selbst Volleyballspielerin beim Union z+p St. Pölten und zweimal in Folge Landesmeisterin. Darüber hinaus ist sie Physiotherapeutin in Ausbildung. Ein Physiotherapeut ihrer Großmutter war zugleich beim ATSV Schönfeld tätig und klagte über seine Arbeitsüberlastung. Der Klub hätte ihn gerne zweimal in der Woche auch am Training neben den Spielen, aber das ginge sich einfach nicht aus. Also brachte die Oma ihre Enkelin ins Spiel. Sie erzählte, dass Hannah die Physioausbildung macht und vielleicht aushelfen könnte.

„Anfangs habe ich nur an Donnerstagen beim Training massiert, was eine super Sache für mich neben dem Studium war“, erzählt Hannah Hofko. Mittlerweile ist der „Standardphysio“ nicht mehr da und sie hat die Spieler der Reserve und Kampfmannschaft am Tisch. „Es macht mir mega Spaß", lacht sie. Und die Schönfelder sind auch super zufrieden mit ihr.

Auch Hannahs Vater kickte schon beim ATSV

Und auch wenn es wie reiner Zufall klingt, dass Hannah Hofko bei den Schönfeldern gelandet ist, dann stellt man bei näherer Betrachtung das genaue Gegenteil fest. Schon Papa Harald, Sektionsleiter der St. Pöltner Volleyballer, zerriss seine Fußballschuhe zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr beim Arbeiterklub aus dem Wienerwald. „Dass Hannah jetzt auch beim ATSV 'werkt', ist super, weil so komm ich auch wieder an meine alte Wirkungsstätte“, freut er sich. „Es gibt noch immer viele Gesichter, die damals auch schon am Platz waren und fast alle, mit denen ich in der Kampfmannschaft gespielt habe, sind jetzt im Verein als Funktionäre oder ähnliches tätig“, erzählt er. „Johann Berndl war im Tor, Ferdinand Ficker im Mittelfeld, die Jäger-Brüder in der Kampfmannschaft, nur Oldie Adolf bereits in der Reserve, der jetzige Obmann Manfred Bosch der Goalgetter und Wolfgang Sassmann - Vater der beiden Sassmanns und jetziger Präsident - ebenfalls in der Reserve“, erinnert er sich. „Und im Buffet stand die Renate. Die war schon bei uns in der Jugend in der Kantine die Göttin – und ist es noch immer! Die Schönfelder sind halt beständig.“