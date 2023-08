Unbezahlte Helfer sind einfach unbezahlbar

Wienerwaldstadion, Freitagnachmittag. Ein Spieltag der Neulengbacher Herren in der 2. Klasse Traisental steht am Abend an. Platzwart Otto Hawle, eine Klublegende einst als Spieler und dann auch Funktionär, ist seit dem Vormittag am Platz. „Wir haben zwar einen Mähroboter, aber vor einem Spiel muss trotzdem mit dem Traktor gemäht werden, schließlich wollen die Spieler ja auch schön gezeichnete Rasenbahnen vorfinden“, erklärt Hawle. Vor allem bei den Bundesligafrauenspielen sei das Usus. Da macht er dies aber schon am Abend vor dem Spiel, auch weil die Frauen meist am Nachmittag oder gar mittags spielen. Die Herren nutzen aber in aller Regel das Flutlicht am Platz und laufen Freitagabends auf. Schießlich wollen die Spieler am Wochenende möglichst frei haben.

Otto Hawle: Platz- und Zeugwart in Personalunion

Am Spieltag trudeln nach Hawle, der so ganz nebenbei auch mit seiner Frau Eva (wäscht die Dressen) als Zeugwart fungiert, die restlichen Freiwilligen ein. Da sind die Absperrungen und die Cornerfahnen bereits aufgestellt, die Dressen von Kampfmannschaft und Reserve hergerichtet. In der Kantine arbeiten mit Pia und Anna Zenleser zwei Enkerl von Hawle und dazu noch deren Freundin Jana Höllriegl. „Nur bei den Damen ist ein anderes Team im Einsatz“, weiß Hawle. Karin Müller und Monika Tressler schupfen dann vorzugsweise den Laden. Am Grill steht aber in beiden Fällen Mario Dürrmoser. Der hat bereits unter der Woche auch den Kantineneinkauf erledigt. Letztlich wollen bei Heimspielen durchschnittlich rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauer mit Bier, Cola, Pommes und Co. versorgt werden.

Rund 25 Helfer sind für die Durchführung eines Spiels nötig

Der sportliche Leiter Heinz Horn und dessen Stellvertreter Bernd Hawle, natürlich ein Sohn von Otto und Eva, betreten etwa eine Stunde vor Beginn der Reservepartie und drei Stunden vor dem Kampfmannschaftsmatch das Stadion. Insgesamt sind dann rund 25 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Federführend in der Organisation sind Obmann Thomas Wirnsberger und Marketingchef Thomas Berger, der die Sponsoren betreut. Auch Kampfmannschaftstrainer Gerhard Henke und Vedat Cetinkaya vom Reserveteam packen mit an, falls irgendwo Not am Mann ist. Nadine Schröder sitzt bei den Herrenmatches beim Eingang an der Kassa, bei den Damen ist es meist Veronika Fuchs, oft versehen die Freundinnen auch gemeinsam Dienst. Und Thomas Berger hat vom Vorstandsteam ein Auge drauf. „Die beiden machen das aber super“, lobt er. Vom 15-köpfigen Ordnerteam müssen mindestens sieben Mann bei Matchbeginn vor Ort sein, so will es das Regulativ. Und wenn's dann richtig heiß wird im Waldstadion, sind die Stadionsprecher am Mikrofon gefragt. Bei den Herrenmatches macht Stefan Kienbauer den Job, bei Frauen hat Chantal Achterberg erst übernommen. Vorgänger Alex Achterberg hat erst vor kurzem sein Amt in jüngere Hände gelegt, nach über 30 Jahren. „Es bleibt aber halt immer alles in der Familie“, lacht Hawle.

Hawle: „Mitte August pendelt sich immer alles gut ein!“

„Wir machen alles selber. Es gibt zum Beispiel niemanden von der Gemeinde, der heraufkommt und vorm Stadion mäht. Das ist keine Kritik – es war einfach immer schon so“, erzählt Hawle. Und es sei immer wieder eine Herausforderung, genug Leute zu haben. Schließlich gibt es auch noch das Frauenteam II und sieben Nachwuchsteams von U 8 bis U 17. Manche Nachwuchstrainer helfen natürlich auch an Matchtagen bei den Kampfmannschafts-, Reserve oder Frauenmatches aus. „Bis spätestens Mitte August pendelt es sich eigentlich immer gut ein“, bleibt Otto Hawle Optimist, dass auch heuer wieder alles funktioniert. Der Mann war in seiner aktiven Zeit Abwehrchef und Kapitän, dann als Funktionär auch schon sportlicher Leiter. Ihn kann nichts mehr erschüttern.