Alpe-Adria-Master: NÖ-Team von Pressbaums Roman Lehner siegt in Brunn

Der veranstaltende Verein KSK Brunn errichtete unter der Leitung von Obmann Markus Savonith mit einer perfekt organisierten Vorbereitung und unter höchstem Aufwand, einen hochwertigen internationalen Wettkampfschauplatz. Diesen Aufwand forderte auch die noch nie so hohe Teilnehmerzahl von 45 Athleten aus Italien, Ungarn Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Niederösterreich. Als Technical Controller hatte Kurt Michalko alle Hände voll zu tun, um einen möglichst reibungslosen Wettkampfablauf und eine letztlich erfolgreiche Gesamtorganisation zu gewährleisten. Erstmals waren auch vier Stemmerinnen aus NÖ unter der elf Damen starken Gruppe am Start, welche die Konkurrenz als stärkstes Damenteam eröffneten.

Allen voran konnte Elisabeth Riegler mit einer Topleistung von drei österreichischen Masters-Rekorden (61 kg/75 kg/136 kg) sowie Sinclair-Bestleistung (195,51) den Einzelsieg in der Gruppe Masters 1 (M1) und Platz zwei nach Melzer-Punkten (211,93) erringen. Der erste mit 218,02 Melzer-Punkten ging hier an die Ungarin Katinka Bodis-Szabo (M3, 70/88/158). Birgit Kurka (M3) konnte ebenfalls eine Topleistung abrufen und erreichte mit einem neuen österreichischen Masters-Rekord im Reißen von 50 kg und 68 kg im Stoßen den vierten Platz in der Tagesbesten-Wertung (207,03). Einen neuen österreichischen Rekord konnte auch Stefanie Waldkircher (M3) mit 75 kg reißen. Mit 84 kg im Stoßen und 201,01 Melzer-Punkten wurde sie in der Tageswertung Fünfte. Nur knapp dahinter folgte die Pressbaumerin Katharina Teuschl, die mit 52 kg im Reißen, 70 kg im Stoßen und 199,06 Punkten sechste wurde.

Foto: privat

Im Anschluss der Eröffnung ging die Gruppe 2 der Männer mit den Altersgruppen A und C an die Hantel. Als Lokalmatador konnte der Brunner Sascha Sahin in der Gruppe M1-A das Publikum begeistern. Mit einer Bestleistung im Reißen von 116 kg gelang ihm ein österreichischer Mastersrekord. 148 kg im Stoßen ergaben 264 kg im Zweikampf und ebenfalls einen neuen Mastersrekord und den Gesamtsieg in der Gruppe 2. Weiter waren in dieser Gruppe Michael Kanyka (1., M5-D 80/85) und Herbert Tacho (3., M6-D 60/80) am Start. In der Gruppe 3 erreichter Kurt Bohatschek die zweithöchste österreichische Melzer-Punkte Leistung (396,10). Der 87-Jährige konnte unglaubliche 34 kg im Reißen und 37 kg im Stoßen zur Hochstrecke bringen und wurde Zweitstärkster sowohl in der Tageswertung als auch in der Klasse M10-C.

Franz Galuska (3., M7-C 57/73), Franz Graf (4., M9-C 52/50), Claus Sedlacek (4., M4-B 90/115) und Roman Lehner, der in der M4-B nach 90 kg im Reißen verletzt aufgeben musste, sammelten die wichtigen Mannschaftspunkte. „Nachdem ich der Mastersreferent von Niederösterreich bin und den Mannschaftskader zusammengestellt habe, bin ich natürlich auch mächtig stolz, dass wir gewonnen haben, obwohl ich nicht bis zum Ende durchgehalten habe“, meinte ein erleichterter Roman Lehner, der selbst erst kurzfristig für den erkrankten Johann Weissinger aus dem Waldviertel eingesprungen war. Lehner hat sich gleich beim ersten Stoßversuch einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen. „Aber die anderen waren so gut und wir haben trotzdem gewonnen“, waren die Schmerzen für ihn da schon besser zu verkraften.

Weiters wurde im Zuge des Alpe-Adria-Masters auch ein Vereinswechsel unter Dach und Fach gebracht. Roman Lehner freut sich als Obmann des KSV Pressbaum, das ab kommender Saison der Purkersdorfer Claus Sedlacek für Pressbaum starten wird. „Als Wienerwaldathlet passt er perfekt zu uns und er erspart sich die weiten Fahrten ins Waldviertel.“

Der KSV Pressbaum kämpft am Samstag gegen AK Vösendorf im dortigen Kultursaal (ab 16 Uhr) um den Titel in der Teamliga 2 Wien/NÖ/Steiermark. Nachdem letzten Samstag der AK Nord Wien gegen den FAK Goliath Wien verloren hat, ist Pressbaum schon einmal fix Zweiter. Der Zufall wollte es so, dass es nun in der letzten Runde in Vösendorf im direkten Duell um den Titel geht. „Wir werden alles daran setzen, um den Pokal nach Hause zu bringen“, verspricht KSV-Obmann Lehner.