Cosovic durchbricht die Schallmauer

Am Wochenende fand in Schrems die NÖ-Einzelmeisterschaft im Gewichtheben statt. Wettkampftag der Damen war der Sonntag und für den KSV Pressbaum nahmen mit Anita Cosovic und Laura Liebel gleich zwei Athletinnen die Titelkämpfe in Angriff.

Und für Cosovic wurde es ein historischer Event! Erstmals in ihrer Karriere durchbrach die von KSV-Legende Patrick Manninger betreute Athletin die 100-Kilogramm-Schallmauer.

Laura Liebel musste in ihrer Klasse wieder mit Silber vorliebnehmen. Foto: KSV Pressbaum

„Drei Jahre habe ich darauf hintrainiert und heute hat es endlich geklappt“, war sie übermannt vom Erfolg. Da verkam es fast zur Nebensache, dass sie auch im Reißen 78 kg zur Hochstrecke brachte und somit plangemäß auch den NÖ-Landesmeistertitel in der Allgemeinen Klasse erringen konnte.

Hinter Alina Novak aus Langenlebarn war Cosovic somit auch die zweitbeste Athletin in der Tageswertung aller Gewichts- und Altersklassen. Die Kremser Europameisterin Sarah Fischer war allerdings nicht am Start.

Für Laura Liebel lief es nicht ganz so gut. Auch sie wollte den Titel, brachte aber im Stoßen nur die beiden ersten Versuche in die Wertung und musste sich wieder einmal der Badener Athletin Astrid Haider geschlagen geben.