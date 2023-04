Goliath nicht stark genug für Pressbaumer

Werbung

Patrick Manninger konnte am Samstag die Reise in den zehnten Wiener Gemeindebezirk zwar nicht mitmachen, aber der wichtige Sieg in der 3. Runde der Teamliga 2, um den zweiten Tabellenplatz zu halten, gelang den Pressbaumern auch so ohne Probleme. „Wir wollten unbedingt gewinnen, um den Anschluss zu den Tabellenführern nicht zu verlieren und das ist eindrucksvoll gelungen“, freut sich auch KSV-Obmann Roman Lehner, wie leicht der Sieg von der Hand gegangen ist. WKG Vösendorf/Hercules bleibt somit auf Schlagdistanz.

Neuzugang Sandra Nagl feiert ihr Debüt für den KSV

Erstmals kam für den KSV auch Neuzugang Sandra Nagl zum Einsatz und ihr gelang mit 53 kg im Reißen und 66 kg im Stoßen gleich ein toller 228,39 Punkteerfolg. David Kuseschin musste für die verhinderte Laura Liebel an den Start, hatte aber selbst noch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Mit einer Leistung von 76 kg im Reißen und 100 kg im Stoßen zeigte er jedoch seine Fähigkeit, sich zu überwunden. „Es war ganz toll, wie er sich für den Klub eingesetzt hat“, bedankt sich Lehner ausdrücklich bei Kuseschin. „Seine 201,70 Punkte unter diesen Umständen waren die Grundlage zum Erfolg“, weiß der Obmann.

Pöltl und Krejci bei Bestleistungsversuchen im Pech

Zumal es für Philipp Pöltl an diesem Abend nicht ganz nach Wunsch lief. Er brachte jeweils nur einen Versuch in die Wertung, scheiterte dabei einmal mehr nur knapp an einer neuen Bestleistung von 116 kg im Stoßen. Seine 84 kg im Reißen und 114 kg im Stoßen ergaben 228,71 Punkte. Mannschaftführer war diesmal Alexander Krejci, der diese Konkurrenz für neue persönliche Bestleistungsversuche von 109 kg im Reißen und 130 kg im Stoßen nutzte. „Beide Male scheiterte er nur knapp“, berichtet Lehner. So blieben 100 kg im Reißen und starke 127 kg im Stoßen (257,71 Punkte) von ihm in der Wertung.

Tauschl steigert Hausrekorde im Reißen und Stoßen

Für Obmannsohn Bastian Tauschl war es wieder einmal ein Erfolgstag. Er steigerte seine Bestleistung im dritten Versuch des Reißens auf 105 kg und im Stoßen kam er schon im zweiten Versuch auf 125 kg (102/122 ehemalige Bestleistungen). Das ergab eine Zweikampfbestleistung von 230 kg und 264,06 Punkte. Erstmals war der 19-Jährige der stärkste Athlet der gesamten Konkurrenz, was natürlich auch den Papa stolz machte. Der FAK Goliath erreichte nur magere 1039,38 Punkte, so dass den Pressbaumern 1180,57 Punkte in der Teamwertung zu einem klaren 3:0-Erfolg reichte. „Mit den personellen Vorgaben von Patrik und Laura, sowie Fitnessproblem bei Ersatzmann Kuseschin sind aber fast 1200 Punkte schon eine tolle Leistung, auch wenn natürlich mit etwas Glück bei den Bestleistungsversuchen noch viel mehr möglich gewesen wäre“, sieht Lehner den nächsten Runden optimistisch entgegen.