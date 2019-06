Der KSV Pressbaum befindet sich nicht gerade in seiner glanzvollsten Ära. Vor allem an Breite fehlt es dem Traditionsklub aus dem Wienerwald derzeit, auch wenn Talente wie Trainersohn Bastian Tauschl für die Zukunft Hoffnung machen. Zuletzt hat aber das klubinterne Duell um die Vorherrschaft beim KSV einiges kaschiert. Patrick Manninger und Phillip Boresch pushten sich dadurch über die 300-Sinclairpunkte-Marke.

Am Freitag beim Meisterschaftskampf in der Teamliga Wien/NÖ im Stadtsaal Pressbaum gegen den KSK Brunn/Gebirge II musste Manninger aber aufgrund von Knieproblemen passen. Da reichte es dann auch nicht, dass Boresch trotzdem wieder 300,93 Punkte erzielt hat.

Neben dem Ausfall von Manninger fiel auch schwer ins Gewicht, dass die Brunner drei Frauen am Start hatten, die durch den hohen Sinclair-Faktor von 1,5 gegenüber den Männern 298, 283 beziehungsweise 278 Punkte gut geschrieben bekamen“, wusste Obmann Johann Hügel schon beim Empfang der Gäste, dass diesmal nichts zu holen sein würde.

Am Ende gab es für den KSV 1114,74 Punkte, das waren um 305,26 zu wenig. Die krachende 0:6-Niederlage mit einer Differenz von 305,26 Punkten (0:6) war somit folgerichtig.

Mit Bestleistungen wurde in diesem Wettkampf gegeizt, Tauschl kam über 65 kg im Reißen und 77 kg im Stoßen nicht hinaus (197,67 Punkte). Auch Patrick Turo kam in diesen Leistungsbereich (80 kg/90 kg - 191,30). Thomas Böswarth (90 kg/115 kg - 234,7) und Roman Lehner (85 kg/102 kg - 208,14) schafften beide sechs gültige Versuche, erfüllten also ihre eigene Leistungsvorgabe perfekt.

Boresch schaffte als einziger mit 143 kg im Stoßen wieder eine persönliche Bestleistung, scheiterte nach 105 kg im Reißen aber an 111 kg zweimal. Im Stoßen steigerte er nach 138 kg gleich im zweiten Versuch auf die neue Rekordmarke, und im dritten versuchte er sich sogar an 147 kg. „Ich konnte das Gewicht super umsetzen, jedoch beim Ausstoßen nicht halten“, schildert er. Somit war Brunns Wolfgang Dunay (126 kg/164 kg - 313,49) bester Tagesathlet.