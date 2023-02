KSV Pressbaum: Klarer Sieg zum Auftakt

Werbung

Am Samstag fand die erste Runde in der Teamliga 2, bei der heuer erstmals neben Teams aus Wien und Niederösterreich auch welche aus der Steiermark teilnehmen. Zum Auftakt mussten die Vorjahresmeister aus Pressbaum aber zum ihnen gut bekannten ASKÖ-Team AK Nord Wien.

Und gut vorbereitet gingen die Wienerwald-Athleten aus der Winterpause und schafften einen fast fehlversuchslosen Meisterschaftseinstieg. Gleich zu Beginn erreichte Laura Liebel bei ihrem dritten Reißversuch auf 60 kg (bisher 59 kg) eine neue persönliche Bestleistung und gemeinsam mit den 70 kg im Stoßen ergab das satte 220,55 Punkte für die Mannschaftswertung.

Sein Debüt in der Pressbaumer Riege feierte gleich darauf der erst 17-jährige Philipp Pöltl, der von Langenlebarn zum KSV gestoßen ist. Mit erstmal 90 kg (bisher 89 kg) im Reißen und einer neuen Punktebestleistung von 235,4 stellte er sich in der Mannschaft gleich mal richtig eindrucksvoll vor. Im Stoßen scheiterte Pöltl nur knapp an 120 kg und mit erfolgreichen 115 kg im zweiten Versuch war auch er selbst recht zufrieden.

Die größte Leistungssteigerung vollbrachte jedoch Bastian Tauschl. Der Obmannsohn konnte seine Reißleistung aus dem Vorjahr von 90 kg auf 100 kg und im Stoßen von 110 kg auf beachtliche 122 kg verbessern. Mit 257,56 Punkten war er erstmals ein richtig wertvoller Leistungsträger der Mannschaft.

Obmann Roman Lehner erklärt, warum sein Sohn nach zweijähriger Leistungsstagnation erst jetzt wieder richtig Fahrt in seinen Leistungen aufnimmt. „Zuvor hatte Bastian noch Probleme mit seiner schweren Knieverletzung vom Herbst 2021, die er sich beim U-23-Fußballspiel der Pressbaumer gegen Mank als Tormann zuzog.“ Erst seit rund einem halben Jahr sei das Knie wieder voll belastbar und beim Kniebeugen konnte er sich seither um 30 kg auf 170 kg steigern. „Obwohl er im Mai Matura hat, zieht Bastian das Kniebeugentraining jetzt voll durch“, ist Papa Roman Lehner stolz auf den Sohnemann.

Die Leistung Tauschls beflügelte auch Alexander Krejci, der 106 kg (bisher 103 kg) im Reißen sowie 128 kg (bisher 122 kg) im Stoßen erreichte. Viermal persönliche Bestleistung brachten 234 kg im Zweikampf und 265,90 Punkte.

Für Patrick Manninger genügten seine beiden Zweitversuche auf 110 kg im Reißen und 138 kg im Stoßen, um wieder einmal seine Führungsrolle im KSV-Team unter Beweis zu stellen. Mit 266,92 Punkten (Steigerung aus dem Vorjahr um 2,07 Punkte) war er Punktbester Pressbaumer und er beendete die Konkurrenz auch mit der höchsten Stoßlast. 2:0-Sieg Pressbaums mit 1245,97:1193,74 Punkten!

Der nächste Meisterschaftskampf findet schon am 18. März (Beginn 19 Uhr) im Stadtsaal Pressbaum gegen AKH Vösendorf/Hercules statt.