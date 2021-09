Am Samstag fand nach langer Zeit wieder ein Mannschaftsmeisterschaftskampf im Gewichtheben in der Teamliga Wien/NÖ 2 statt. Der KSV Pressbaum war zu Gast in Loosdorf und musste sich mit 0:2 geschlagen geben.

„Patrick Manninger und David Kuseschin waren leider noch im Urlaub und mussten durch Josef Rothensteiner und mich ersetzt werden“, bedauert Roman Lehner. Die Oldies wussten aber durchaus zu überzeugen.

Auch Antia Cosovic war hervorragend und konnte zwei neu persönliche Bestleitungen (Stoßen 96 kg, Zweikampf 172 kg) erzielen. Im Stoßen verbesserte sie sich gegenüber der Staatsmeisterschaft um vier Kilo! Alexander Krejci stellte mit 95 kg im Reißen und 120 kg im Stoßen ebenfalls neue persönliche Bestleistungen auf. Im März 2020 bei den Landesmeisterschaften lagen seine Werte noch bei 87 und 106 kg, der Leistungssprung ist also gewaltig“, lobt Coach Lehner.

Lehners Sohn Bastian Tauschl konnte da natürlich nicht nachstehen. Dem 17-Jährige gelangen erstmals 90 kg im Reißen (gleiche Leistung wie sein Vater) und 102 kg im Stoßen. „Im Unterschied zu mir hat er aber kurz vorher in Pressbaums U 23 noch Fußball gespielt“, lacht der Vater. Praktisch: Die Kicker gastierten auch in Loosdorf!