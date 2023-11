KSV Pressbaum zieht im Titelduell doch klar den Kürzeren

Am Samstag fanden im Kultursaal Vösendorf gleich zwei Finalkämpfe statt. Quasi als Vorprogramm ging der KSV Pressbaum zwar mit einer sehr gut vorbereiteten Mannschaft, aber dennoch als Außenseiter in die letzte Runde der Teamliga 2. Das Schicksal wollte es so, dass die beiden besten Team der Saison aufeinandertrafen und Pressbaum mit einem Sieg den Hausherrn den Titel noch wegschnappen hätte können. Und die Pressbaumer versuchten alles, waren letztlich aber doch chancenlos.

Dabei hat Obmann Roman Lehner mit Florian Perreaux sogar einen Neuzugang präsentieren können, der sich als echte Verstärkung erwiesen hat. Bei 81,4 kg Körpergewicht waren vor allem seine 110 kg im Stoßen eine echte Ansage, die Hoffnung schon für die kommende Saison macht. Alexander Krejci schraubte seine Bestmarke auf 130 kg im Stoßen und Obmannsohn Bastian Tauschl sorgte sogar für vier neue persönliche Bestleistungen -106 kg im Reißen, 126 kg im Stoßen, somit 232 kg im Zweikampf und mit 268,77 Sinclairpunkten war er an diesem Nachmittag Zweitbester hinter dem Vösendorfer Tobias Steger (278,36). Doch all diese Leistungssprünge halfen am Ende nichts. „Der Abstand von 95,95 Punkten auf die Vösendorfer war unterm Strich doch riesengroß“, musste auch Lehner dem Gegner neidlos zum Titel gratulieren.

Zum Abschluss der Konkurrenz scheiterte Patrick Manninger noch knapp mit der schwersten Last des Tages von 140 kg im Ausstoßen. Eine Handgelenksüberlastung hatte ihn bereits beim Reißen (105 kg) geschwächt. Auch topfit hätte er dem Wettkampf aber keine Wende mehr geben können. Mit dem 2:0-Sieg sicherte sich Vösendorf vor Pressbaum den Titel. Auf Platz drei landete AK Nord Wien und vierter wurde FAK Goliath Wien.

Im Anschluss an die Teamligabegegnung versuchte sich der Mannschaftsstaatsmeister 2023 SK Voest Linz mit seinem zweiten Team in der Nationalliga gegen den Rekordmeister Vösendorf/Hercules 2. Die Linzer siegten mit nur knappen 22,91 Punkten Vorsprung. Das 2:1 (1648,43:1625,52) war ein bisschen zu wenig für den Nationalliga-Gesamtsieg, da die Vösendorfer das erste Finale im September mit 3:0 und 108,78 Punkten Vorsprung (3258,55:3172,68) für sich entschieden hatten. Voest Linz II ist somit Vizemeister und WKG Innviertel II landete am dritten Platz. Die WKG Vösendorf/Hercules darf sich mit seinem unglaublichen Mannschaftskader von rund 60 Athleten, erstmals über vier Titel in der Gewichthebermeisterschaft freuen. Nationalliga, Teamliga 1, Teamliga 2 und Damenliga. Und der SC Harland Holz Wallner sicherte sich als weiterer NÖ-Klub zum 100-jährigen Sektionsjubiläum den siebenten Platz und somit den Verbleib in der Nationalliga.