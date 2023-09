Leichtes Spiel für Pressbaumer Gewichtheber

Lokalmatador Patrick Manninger ist zwar heuer schon die ganze Saison aufgrund einer Knieverletzung ein Totalausfall, aber die Gäste aus Wien hat es noch schlimmer erwischt. FAK Goliath ist so ersatzgeschwächt, dass sie überhaupt nur mit vier Athletinnen und Athleten in Pressbaum antreten konnten. „Trotz des aussichtslosen Kampfs gaben alle auf beiden Seiten ihr Bestes“, lobt KSV-Obmann Roman Lehner auch den Kampfgeist des Gegners. „Viele hätten in so einer Situation wohl einfach ganz abgesagt“, ist er überzeugt.

Die Konkurrenz eröffnete Christina Latschenberger von Goliath, gefolgt von den zwei Wienerwald-Damen Laura Liebel und Sandra Nagl. Letztere konnte 53 kg im Reißen und 65 kg im Stoßen zur Hochstrecke und damit 214,65 Sinclairpunkte zu Papier bringen. Laura Liebel musste sich mit ihren beiden Erstversuchen auf 55 kg im Reißen und 68 kg im Stoßen zufriedengeben (197,38 Punkte).

Nachdem Philipp Pöltl Handgelenksprobleme hatte und nicht Reißen konnte, wurde der fünfte Athlet bei den Pressbaumern auf zwei aufgesplittet. David Kuseschin absolvierte das Reißen und brachte 73 kg zur Hochstrecke, Pöltl konnte dann 112 kg stoßen. Gesamt erreichten beide miteinander 209,16 Punkte. Kuseschin absolvierte das Stoßen anschließend außer Konkurrenz und dabei bewältigte er 105 kg.

Alexander Krejcizeigte sich in Topform. Jedoch musste er nach harter Schiedsrichterwertung auf 125 kg im Stoßen verzichten und scheiterte dann auf 128 kg nur knapp. Mit 104 kg im Reißen erreichte er 252,90 Punkte. Und trotz Grundwehrdienst sowie daraus resultierendem Trainingsmanko gelangen Bastian Tauschl mit seinen Zweitversuchen 100 kg im Reißen sowie 120 kg im Stoßen. Mit 256,39 war der Obmannsohn der punktstärkste Athlet des Abends.

Alexander Krejci präsentierte sich in starker Form, kam aber trotzdem über 104 kg im Reißen und 120 kg im Stoßen nicht hinaus, auch weil die Schiedsrichter bei 125 kg einen sehr starken Versuch als nicht gehalten werteten. Foto: Nadja Buechler

FAK Goliath Wien erreichte gesamt nur 847,07 Punkte, Pressbaum kam auf solide 1130,48 Punkte ohne Manninger und siegte 6:0. Damit konnten sich die Pressbaumer den zweiten Tabellenplatz hinter Vösendorf/Herkules sichern. Die letzte und entscheidende Meisterschaftsrunde findet erst am 28. Oktober in Vösendorf statt. Nächste Woche steigt aber die Heim-WM im Kraftdreikampf mit Pressbaumer Beteiligung in Wien. Außerdem ist der KSV beim Fest der Vereine in Pressbaum dabei.