Gewichtheben Manninger-Ausfall nicht zu verkraften

Lesezeit: 2 Min Claus Stumpfer

Alex Manninger (hinten, 2. v. r.) konnte verletzungsbedingt nur das KSV-Team coachen. Trotz Bestleistungen von Sandra Nagl, Laura Liebel und Alex Krejci reichte es gegen AK Nord Wien knapp nicht, auch weil Philip Pöltl und Bastian Tauschl bei ihren Anfangsgewichten hängen blieben. Obmann Roman Lehner (hinten, l.) bedauert, dass sein Sohn zu hoch gepokert hat. Foto: Roman Lehner, Roman Lehner

D er KSV Pressbaum musste in der Teamliga 2 Wien, NÖ, Steiermark heuer in der vierten Runde bereits seine zweite knappe Niederlage einstecken. Lokalmatador Patrick Manninger war aber wegen einer neuerlicher Knieverletzung nicht am Start. Trotz vieler Pressbaumer Bestleistungen im vollgefüllten, heimischen Stadtsaal war der AK Nord Wien mit neuer Saisonbestleistung nicht zu schlagen.