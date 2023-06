Philipp Preuer ist Staatsmeister

Da erstmals seit einigen Jahren wieder die Frauen und die Männerstaatsmeisterschaften gemeinsam durchgeführt wurden, ergab sich ein Terminmarathon von Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Bereits am Freitag war der Pressbaumer Philipp Preuer in der Kategorie -61 kg Köpergewicht an der Reihe und sorgte für das Highlight des KSV Pressbaum.

Nach dem Reißen musste er zwar die Führung noch dem U-15-Athlet Erik Görner aus Baden überlassen, wobei beide 59 kg zur Hochstrecke gebracht hatten. Im Stoßen konnte der Pressbaumer aber dann stark zulegen und sich mit 73 kg die Goldmedaille im Zweikampf (132 kg) vor Görner und Nino Schinko sichern.

In der Kategorie -87 kg der Damen holte am Sonntag Alexandra Schneider vom Postsportverein den Sieg vor Pressbaums Laura Liebel sowie Verena Jeitler von Herkules-Leopoldau. Liebel konnte dabei 60 kg im Reißen und 71 kg im Stoßen bewältigen. Das ergab 131 kg im Zweikampf und die Silbermedaille.

Im Superschwergewicht war Sargis Martirosjan der klare Favorit. Er gewann überlegen und er übernahm vorübergehend auch die Führung in der Gesamtwertung, eine Führung, die bis zum Start von Dominik Certov am nächsten Tag halten sollte. Insgesamt waren 48 Frauen und 61 Männer am Start.