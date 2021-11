Pressbaum-Ass Cosovic hielt dem Angriff der Jugend stand

Am Wochenende fanden in letzter Minute vor dem nächsten Corona-Lockdown die NÖ-Landesmeisterschaften der Allgemeinen Klasse sowie U 15 bis Masters statt.

Für Pressbaum ging am Sonntag (Ladysday) Anita Cosovic (allgemeine Klasse) an den Start.

„Das Feld war zwar aufgrund der derzeitigen Coronasituation eher dünn besetzt, doch ausgerechnet Österreichs U-20-Toptalent Alina Novak aus Langenlebarn musste aus der unteren Gewichtsklasse in die kat. -71 kg aufsteigen und traf somit auf Anita“, schildert Pressbaums Trainer Roman Lehner. Somit war ein spannnender Kampf zwischen den beiden stärksten Frauen des Tages zu erwarten.

Cosovic sorgt im Reißen für den nötigen Vorsprung

Nachdem Novak im Reißen unter ihren Erwartungen geblieben war und nur ihren ersten Versuch gültig in die Wertung bringen konnte, schien der Weg für Cosovic frei. Mit 76 kg hatte sie zur Halbzeit eine klare Führung inne.

Allerdings machte es eine geschickte Steigerung im Stoßen von Novak, nach einem Fehlversuch von Cosovic beim ersten Versuch im Stoßen, dann doch nochmals spannend. Mit 88 kg machte die junge Athletin richtig Druck, drohte den Spieß umzudrehen.

Cosovic gelangen nach dem verpatzten Start nur 89 kg, doch es sollte trotzdem reichen, obwohl Novak auf 93 kg und dann sogar 95 kg erhöht hat und alle Gewichte zur Hochstrecke brachte. „Doch der Vorsprung vom Reißen war groß genug, dass es im Zweikampf zur zweiten Goldmedaille an diesem tag für Anita reichte“, freut sich Lehner. Gold im Stoßen ging aber an die talentierte Konkurrentin, mit der in Zukunft viele spannende Duelle zu erwarten sind.