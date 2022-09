Pressbaum bleibt an der Spitze

Werbung

In der fünften und vorletzte Runde der Teamliga Wien/NÖ war die Wettkampfgemeinschaft Loosdorf/Milon St. Pölten zu Gast im Stadtsaal Pressbaum. Laura Liebel startete mit 51 kg im Reißen sowie 72 kg im Stoßen das Duell und konnte somit um zehn Punkte mehr (209,50) als noch vor 14 Tagen in die Mannschaftswertung einbringen.

Das war auch nötig, denn David Kuseschin musste an diesem Abend vier Fehlversuche einstecken und blieb auf seinen Anfangsgewichten von 75 kg im Reißen und 95 kg im Stoßen (199,04 Punkte) hängen. „Zumindest konnte er aber einen Nuller abwenden“, war Obmann Roman Lehner trotzdem noch froh.

Alexander Krejci verpasste im Reißen nur knapp eine neue persönliche Bestleistung von 102 kg und brachte 98 kg in die Wertung. 115 kg im Stoßen ergaben 245,55 Punkte.

Anita Cosovic war wieder einmal das Punktefundament (323,30) der Pressbaumer. Sie konnte im Reißen ihre persönliche Bestleitung von 82 kg einstellen und scheiterte nur knapp im Stoßen an 99 kg.

„Mit sehr starken 177 kg im Zweikampf geht sie nun auchtop vorbereitet in die Staatsmeisterschaften der Frauen am kommenden Wochenende.

Teamleader Patrick Manninger schloss wie immer die Konkurrenz mit den letzten und schwersten Versuchen des Abends. Mit sechs gültigen Versuchen (108 kg/131 kg) führte er Pressbaum zum sicheren Sieg.

Der KSV Pressbaum erreichte 1236,44 Punkte, die WKG kam auf 1193,77. 42,67 Punktevorsprung bedeuteten einen 1:0-Sieg

Am Samstag finden in Buchkirchen (OÖ) die österreichische Einzelmeisterschaft von U 15 bis allgemeine Klasse bei Herren und Damen statt. Für Pressbaum starten Anita Cosovic in der Kategorie -71 kg und Laura Liebel (-87 kg).