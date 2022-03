Pressbaumer kamen mit Cosovic zum Sieg

Werbung

Am Samstag fand die 1. Runde in der Teamliga Wien/NÖ zwischen der Wettkampfgemeinschaft Badener AC/HSV Langenlebarn und KSV Pressbaum statt.

Obmann Johann Hügel musste wieder einmal mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft nach Baden anreisen. Ausgerechnet Patrick Manninger, das Pressbaumer Urgestein erkrankte einen Tag vorher an Corona. Daraufhin stellte Hügel kurzfristig Bastian Tauschl in die Mannschaft, welcher kurz zuvor das Okay für einen Test nach seiner schweren Knieverletzung im Herbst erhielt.

Eröffnet hat den Bewerb für Pressbaum dann aber Anita Cosovic. Und das KSV-Juwel kam top vorbereitet aus der Winterpause und stellte gleich beim Reißen mit 82 Kilogramm eine neue persönliche Bestleitung auf.

Und genauso ging es im Stoßen weiter: neue persönliche Bestleistung mit 99 kg und somit fiel natürlich auch ihre persönliche Zweikampfbestleistung von 181 kg um gleich drei Kilogramm. „Nur die 100 kg im Stoßen hat sie sich für den nächsten Wettkampf aufgehoben“, ist Roman Lehner überzeugt, dass die Schallmauer bald fällt.

Nach Cosovic war der Sieg zum Auftakt auf Schiene

Die Topeleistungen von Cosovic brachten gigantische 332,53 Punkte aufs Pressbaumer Konto und gleich nach der ersten Athletin einen riesigen Vorsprung in der Teamwertung.

„Und diese Leistung beflügelte auch den Rest der Truppe“, freut sich Hügel. So konnte Bastian Tauschl seinen ersten Test ohne Leistungsdruck absolvieren. Ihm gelangen mit schönen Standversuchen 70 kg im Reißen und 85 kg im Stoßen. Bei einer Zweikampfleistung von 155 kg ergab dies 182,83 Punkte.

David Kuseschin konnte ebenfalls gewaltig an der Leistungsschraube drehen und nach 82 kg im Reißen steigerte er seine Stoßleistung vom Vorjahr um 10 kg auf 110 kg. Das bedeutet 219,91 Punkte.

Josef Rieger konnte mit seiner perfekter Technik alle sechs Versuche gültig zur Hochstrecke bringen (100kg/120kg). Mit einer Körpergewichtreduktion von vier Kilogramm schaffte er damit seine Punkteleistung gegenüber dem Vorjahr um 0,58 auf 236,32 zu verbessern.

Alexander Krejci brachte mit 91,6 kg Körpergewicht 98 kg im Reißen und 121 kg im Stoßen in die Wertung. Mit 251,43 Punkten blieb er nur kum 2,38 Zähler unter seiner Vorjahresbestleitung.

Auch Josef Rothensteiner als Betreuer trug maßgeblich zum Erfolg jedes einzelnen Athleten bei. „Mit Ruhe und Erfahrung konnte er das Pressbaumer Team für jeden einzelnen Versuch optimal motivieren“, lobt Lehner.

Am Ende gab es einen 3:0-Sieg mit 1223,02:1067,61 Punkten.