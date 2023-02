Pressbaums Preuer holt Landes-Gold

Werbung

Am Wochenende fanden im Amtshaus Harland die NÖ Einzel-Landesmeisterschaften statt. Philipp Preuer vom KSV Pressbaum sicherte sich am Samstag bei den Bewerben der Männer den Titel in der Fliegengewichtsklasse bis 55 kg Körpergewicht.

Mit 46kg im Reißen und mit neuer persönlicher Bestleistung im Stoßen von 66 kg war Preuer eine Klasse für sich und schrieb Klubgeschichte. „Philipp ist der erste Pressbaumer Athlet, der einen Landesmeistertitel in der Allgemeinen Klasse im Fliegengewicht holen konnte“, weiß Obmann Roman Lehner.