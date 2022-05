Rieger als Vater des Pressbaumer Sieges

Werbung

Die dritte Runde am Samstag auswärts bei der Wettkampfgemeinschaft Loosdorf/Milon St. Pölten war schon im Vorfeld als Toppartie in der Teamliga Wien/NÖ avisiert. Und es sollte tatäschlich der erwartet spannende Fight zwischen diesen beiden Teams werden.

Eröffnet hat für die Pressbaumer traditionell Anita Cosovic, die gleich einmal vorlegen musste. Schon im zweiten Reißversuch schaffte sie 81 kg (persönliche Bestleistung 82 kg) und ließ sich danach 84 kg auflegen. Sie scheiterte nur knapp. Und auch im Stoßen blieb sie danach mit 98 kg nur knapp unter ihrer persönlichen Bestleistung. Mit stolzen 179 kg im Zweikampf konnte sie ihre Punkteleistung gegenüber der letzten Meisterschaftskonkurrenz um neun Punkte auf 330,33 steigern.

Auch David Kuseschin konnte etwas zulegen. Mit der Steigerung von 2 kg im Stoßen (115 kg) und 82 kg im Reißen steuerte er 224,74 Punkte zur Mannschaftswertung bei.

Einen ganz starken Tag hatte zudem Josef Rieger. 100 kg im Reißen und 120 kg im Stoßen, bei sechs gültige Versuche ergaben für ihn 240,75 Punkte. „Das ist ein Wert, den ich seit 2018 nicht mehr erzielen konnte“, war er stolz. Die harte Arbeit der letzten Wochen hat sich bezahlt gemacht..

Top in Form zeigte sich auch wieder Alexander Krejci. Er konnte im zweiten Versuch 98 kg Reißen zur Hochstrecke bringen und scheiterte danach nur knapp an 101 kg. „Leider rutschte ihm auf der glatten Bühne in Loosdorf im dritten Stoßversuch bei seiner persönlichen Bestleitung von 126 kg der vordere Fuß weg und er entging nur knapp eine Verletzung“, schildert Roman Lehner. Es blieben für die Wertung 122 kg und somit 252,34 Gesamtpunkte stehen.

Durch Motivation und perfekte Vorbereitung der Mannschaftkollegen gelang es dem Teamführer Patrick Manninger einen großen Erfolg nach Hause zu bringen. Er machte zum Abschluss mit 264,85 Punkten den Sieg klar. Zu 113 kg im Reißen genügten ihm 133 kg im Stoßen für die 1300 Punktemarke und den 1:0-Sieg seiner Mannschaft. Exakt standen am Ende den 1.313,01 Punkten des KSV Pressbaum 1.263,31 der WKG Loosdorf/Milon gegenüber.