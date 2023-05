Starke Leistungen der Wienerwaldathleten

Bei den Titelkämpfen der stärksten Athletinnen und Athleten über 35 Jahre in der Steiermark stellte der NÖ Verband heuer nicht weniger als ein Drittel aller Starter und auch die Klassierungen konnten sich sehen lassen. Sehr zur Freude von Roman Lehner. Der Obmann des KSV Pressbaum war in seiner Funktion als NÖ Mastersreferent vor Ort und mit den Leistungen „seiner“ blau-gelben Athleten sehr zufrieden. Durch das große Starterfeld von insgesamt 64 Teilnehmern und 21 Teilnehmerinnen musste die Konkurrenz auf Samstag und Sonntag aufgeteilt werden. 27 Starter aus Niederösterreich bedeuteten Rekord.

Kuseschin holt Gold für den KSV Pressbaum

Für den KSV Pressbaum war der 43-jährige David Kuseschin am Start. Er holte in der Altersklasse 2 bis 96 kg den Sieg und kam dabei mit 80 kg im Reißen und 103 kg im Stoßen auf 245,83 Melzer-Punkte. Auch der 52-jährige Purkersdorfer Claus Sedlacek – er wird vom Pressbaumer Patrick Manninger trainiert – mischte sich in das Wettkampfgeschehen. Leider scheiterte er zweimal nur knapp an seiner Stoßbestleistung von 116 kg. Mit 85 kg im Reißen und 110 kg im Stoßen blieb er knapp unter 300 Punkten (293,93). Der 59-jährige Eichgrabner Martin Nemec, der für AK Nord Wien startet, gelangen 75 kg im Reißen und 82 kg im Stoßen (260,59).

Spitzenleistungen durch Bohatschek, Kurka und Martirosjan

Wieder einmal war der stärkste Athlet der Meisterschaft Kurt Bohatschek aus Breitenfurt. Mit seinen unfassbaren 89 Jahren und 61,5 kg Körpergewicht schaffte der Ausnahmeathlet 36 kg im Reißen und 38 kg im Stoßen. Das ergab im Summe unschlagbare 407,28 Melzerpunkte. Die stärkste Frau am Sonntag war Birgit Kurka aus Baden. Die 50-Jährige stemmte mit 63 kg Körpergewicht 49 kg/70 kg (208,99). Als Draufgabe startete in der letzten Gruppe Männer -40 Sargis Martirosjan. Der für Vöst-Linz startende österreichische Spitzenathlet schaffte noch vor 14 Tagen bei der Europameisterschaft der allgemeinen Klasse mit 173 den dritten Platz im Reißen und 190 kg im Stoßen bedeuteten Platz sieben. Auch im Feld der Oldies zeigte er natürlich seine Ausnahmeklasse, ohne an die Grenzen zu gehen. Mit 131 kg/165 kg zeigte er eine solide Performance für die es 347,06 Melzerpunkte gab.