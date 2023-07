Saisonabschlussfest der UHB Wienerwald

Mit einem engagierten Trainerteam mit den beiden Ex-Nationalteamspielern und vielen helfenden Hände ist es gelungen, sowohl den kleinsten mit 6 Jahren bis zum ältesten Spieler mit 15 Jahren ein ausgewogenes, forderndes und förderndes Trainingsangebot in der ersten ganzen Spielsaison zu bieten. „Wir arbeiten auch mit Sportwissenschaftlern und Sportmedizinern zusammen, denn es steht nicht nur die sportliche Betätigung der Kinder und Jugendlichen im Vordergrund, sondern bei talentierten Sportlern zählt bei uns schon auch der Leistungsgedanke“, erklärt der einstige West-Wien-Mannschaftsführer Grabner, der mit seinen Mitstreitern ein professionelles Nachwuchskonzept erarbeitet hat, dass Talente so ausgebildet werden, dass sie gegebenenfalls auch in den Profi-Mannschaftsbereich vermittelt werden können. „Der altersspezifische Spieldrang und Spaßfaktor stehen aber immer im Vordergrund“, betont Grabner.

Auch ohne Partnerverein SG Westwien große Pläne

Der UHB Wienerwald war ebenfalls ein Partner des Profivereins SG Handball Westwien, der heuer Österreichischer Meister in der höchsten Handballliga geworden ist, aber danach seinen Spielbetrieb eingestellt hat. Weiters wird mit West-Wiens Partnervereinen Handball Mödling und Union West Wien zusammengearbeitet. „Trotz der Beendigung des Profibetriebs von SG Handball Westwien werden wir die Synergien mit Handball Mödling und Union West Wien nutzen, um in den nächsten 10 Jahren eine dominante Rolle im österreichischen Handball zu spielen“, gibt sich Grabner zuversichtlich.

Grabner will für Profiteams zuarbeiten

Ziel von UHB Wienerwald ist es, auch in der kommenden Saison mit vielen Mannschaften an den Meisterschaften sowohl im Mädchen- als auch Burschenbereich teilzunehmen. „Das österreichische Männerhandballnationalteam ist seit Jahren die erfolgreichste Teammannschaft Österreichs und durchgehend regelmäßiger Teilnehmer bei Europa- und Weltmeisterschaften. Damit dies so bleibt, möchten wir in unserer Region die Basis für weitere Nationalteamspieler legen“, sagt Grabner, der selbst lange Jahre ein Teil dieser Mannschaften war. Zu ihm hat UHB Wienerwald im Trainerteam den serbischer Ex-Nationalteamspieler Milan Ivanovic sowie den ehemaligen litauischen Nationalteamspieler Tomas Eitutis. „Ich kann mich noch gut an meine ersten Berührungen mit Handball erinnern, als ich so alt war wie die Kinder hier in der Halle. Es ist schön, meine Erfahrungen aus dieser Zeit und aus meiner Karriere an die nächsten Generationen weiter geben zu können“, freut sich Ivanovic Teil dieses Projekts zu sein.

Fünf team starten 2023/24 in den NÖ Handballligen

Doch nach der zweiten Saison ist vor dem Beginn der Saison 2023/2024. Diese wird mit einem Handball-Camp in der AHS Purkersdorf von 21. bis 25. August eingeläutet. „Die dritte Saison steht bevor und unser Hauptziel ist es, dass sich UHB Wienerwald als Verein weiter in der Region verwurzelt, aber vor allem, dass wieder an der NÖ Handballliga teilgenommen wird, sagt Grabner. Fünf Mannschaften werden genannt und mit der U9 wird an Turnieren teilgenommen. Die Trainings beginnen ab Schulbeginn im September in der Sporthalle der AHS Purkersdorf. Das erste Monat wird als kostenloses Schnuppermonat angeboten.

Zusammenarbeit mit den Schulen wird verstärkt

Parallel zum Vereinstraining werden im Zuge des Projekts „Kinder gesund bewegen 2.0" auch wieder die Trainer in die Volksschulen Purkersdorf, Gablitz, Mauerbach und Tullnerbach gehen und den Turnunterricht mitgestalten. „Weil wir in der Umgebung ein einzigartiges Angebot stellen, sehen wir weiterhin großes Potenzial, die Werte und Ideen dieses tollen Sportes zu vermitteln“, sagt Grabner, der sich freut, dass in den letzten Wochen auch zahlreiche Privatpersonen und Unternehmen als Partner gewonnen werden konnten. Vor allem dank der Raiffeisenbank Wienerwald sollen auch etliche neue Projekte umgesetzt werden können.