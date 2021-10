Altlengbacher Dieter Rudolf: Mit Erfolgserlebnis Richtung WM-Finale

Drei intensive Renntage in Rumänien und im Ziel ein zweiter Platz. Mit dieser Motivationsspritze hat sich KTM-Pilot Dieter Rudolf vorvergangenes Wochenende auf das bevorstehende Finale der „FIM Hard Enduro World Championship“ eingestimmt.

Das „Golden Mountain Enduro“ führte drei Tage lang durch die Wälder und über die Berge rund um die Stadt Deva. Rudolf fuhr hinter dem Rumänen Norbert Levente Jozsa auf den zweiten Gesamtrang. Die Bilanz des 30-jährigen Altlengbachers fällt ausgesprochen positiv aus: „Ich mag diese Rennen in Rumänien. Es ist einfach toll, hier durch den Wald zu ‚wedeln‘, speziell jetzt nochmals im Herbst!

Das Wetter war perfekt, aber der Boden sehr trocken. „Das ist wohl auch der Grund, weshalb ich ‚nur‘ Platz zwei geschafft habe“, glaubt Rudolf, der am Freitag den Prolog sogar gewonnen hatte, um dann auf der ersten langen Etappe am Samstag die ganze Zeit mit Jozsa an der Spitze zu fahren. „Wir haben ständig die Positionen gewechselt, es war richtig cooles, schnelles Racing, aber ich habe mich dann bei der Reifenwahl verpokert“, erzählt Rudolf, der einen sehr weichen Reifen gewählt hatte. „Bei dem hohen Tempo begann dieser dann rund zehn Kilometer vor dem Ziel massiv abzubauen, sodass ich Norbert am Ende den Tagessieg überlassen musste.“ Beim Finale am Sonntag war Rudolf dann zwar wieder Tagesschnellster, der Vorsprung des Lokalmatadors vom Vortag war aber nicht mehr aufholen. „Macht aber nichts, es war ein großartiges Rennwochenende und eine perfekte Einstimmung auf das ‚24MX GetzenRodeo‘ Ende des Monats“, resümiert Rudolf, der sich am 30. Oktober in Sachsen, beim letzten Bewerb der „FIM Hard Enduro World Championship“, den Weltbesten stellt.