Mit nur zwei Duo-Teams war heuer der erfolgsverwöhnte Klub Goshindo Pressbaum von Obmann Robert Horak bei den Weltmeisterschaften in Malmö vertreten. „Klein, aber fein“ kann man auch dazu sagen, denn Renshi Horak reist zu internationalen Wettkämpfen eben nur dann an, wenn er sich wirkich Chancen mit sienen Athleten ausrechnen kann.

Und mit den Pressbaumer Becirovic-Twins Mirnesa und Mirneta hat er immer noch die begnadetsten Duo-Kämpferinnen der Gegenwart in seinem Stall. In Schweden sicherten sich die beiden Polizistinnen bereits den siebenten WM-Titel als Damen-Duo-Team der allgemeinen Klasse in Folge. „Egal, ob die Gegnerinnen aus Italien, Thailand oder Deutschland kamen, die Twins waren zu keiner Zeit in Bedrängnis und nie in Gefahr, einen Kampf abzugeben“, schildert Horak stolz.

Knapp an der Medaille vorbeigeschrammt ist aber das Duo-Mix-Team mit dem Eichgrabener Daniel Rejzek und Trainer tochter Jaqueline mit Platz fünf. Die mehrfachen Weltmeister aus Italien erkämpften Gold und schickten die Kirchstettnerin und ihren Partner gleich im ersten Kampf in die Hoffnungsrunde. Nach zwei Siegen trafen Rejzek/Horak dann im Bronzekampf auf die zweifachen Weltmeister aus der Schweiz und kassierten die zweite Niederlage an diesem Tag. „Platz fünf unter 14 Teams in dieem hochklassigen Bewerb ist aber dennoch ein Ergebnis, das respektabel ist“, meint Trainervater Horak stolz.