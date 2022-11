Becirovic-Twins beenden unbesiegt ihre einmalige Karriere

Werbung

Welch eine Gala! Mirnesa und Mirneta Becirovic treten ungeschlagen von der Wettkampfbühne ab! Die Twins setzten sich bei der Jiu-Jitsu-WM letzte Woche in Abu Dhabi zum bereits zehnten Mal in Folge die Krone auf und beendeten danach mit weißer Weste im Damenduo (seit 2012 in WM-, EM- und World-Games-Bewerben) ihre großartige Karriere.

Da die World-Combat-Games 2021 wegen Covid-19 (wie die WM 2020, weshalb sie „nur“ zehnmal Weltmeister in elf Jahren wurden), erst im September 2023 in Saudiarabien stattfinden werden, verzichten die Twins bei diesem größten aller Jiu-Jitsu-Bewerbe (Olympiaersatz) auf eine erneute Titelverteidigung nach den Triumphen 2013 und 2017.

Der Traum von Olympia selbst erfüllte sich für die Zwillingsschwestern leider nie, da der internationale Jiu-Jitsu-Verband den Olympiastatus nicht erlangt hat.

Zehnter Titel ist der Letzte

Im Selbstverteidigen mittels Jiu-Jitsu war das Zwillingsduo schon in allen Nachwuchsklassen einsame Spitze. In einer Kampfsportart, bei der das Abwehren unterschiedlicher Angriffe demonstriert wird. Zum Beispiel mit Stock oder Messer.

Ihr Leben war aber nicht von Anfang an eine Erfolgsgeschichte. Als acht Monate alte Babys flüchteten sie mit ihren Eltern vor dem Balkankrieg. 30 Jahre später lächeln sie als Integrationsbotschafter in Uniform von Polizeiplakaten.

In Perchtoldsdorf machten die Pressbaumerinnen gemeinsam Polizeidienst, dann wechselte Mirneta aber in den Kriminaldienst, wohingegen Mirnesa der Streife treu blieb. „Weil wir mit unserem Sport kein Geld verdienen konnten, war uns die finanzielle Absicherung wichtig“, betonte Mirnesa damals bei ihrem Dienstantritt.

Es hätte auch anders kommen können: Vor der ersten U-18-WM 2007 wurde der Kastenwagen, in dem die Zwillinge saßen, auf der Autobahn frontal gerammt. Der Fahrer starb und Mirneta hatte eine Lungenquetschung, lag auf der Intensivstation, war drei Tage im Koma. Ihre gute körperliche Verfassung vom Jiu-Jitsu-Training rettete ihr wohl das Leben.

„Dass es Mirneta zurück auf die Wettkampfbühne schaffen wird, war damals zunächst nur Nebensache“, schildert ihr Entdecker und Trainer, Goshindo-Pressbaum-Obmann Robert Horak. Doch mit eiserner Disziplin gelang das Comeback. Und seit 2012 haben die mittlerweile 31-Jährigen keine Niederlage mehr kassiert, trotz immer stärker werdender internationaler Konkurrenz vor allem aus dem asiatischen Raum, allen voran Thailand. Im Finale mussten sie heuer aber nochmals gegen ihre deutschen Rivalinnen Birn/Sturm ran.

„Im Jiu-Jitsu geht es um Emotion, Technik und Geschwindigkeit. Es ist schwierig, das alles in Einklang zu bringen“, weiß Horak. Und das Gesamtpaket brachte in all den Jahren eben niemand besser rüber als Mirnesa und Mirneta.

Aber wie motiviert man sich über all die Jahre?

„Wir haben unser Wettkampfprogramm häufig umgestellt, waren immer auf der Suche nach etwas Neuem, Spektakulärem, was noch keiner vor uns hatte“, schildert Mirnesa. „Und ob es gelingt, das dann am entscheidenden Tag auch perfekt umzusetzen, ist immer aufregend.“ Den unbändigen Ehrgeiz brachte Mirneta mit: „Wir wollen wir unsere Serie so lange wie möglich ausbauen. Von da oben kriegt uns keiner mehr weg“, meinte sie bereits nach dem ersten WM-Titel.

Silber und Bronze für Pressbaums Herren

Bei den Titelkämpfen in Abu Dhabi waren aber nicht nur die Twins für Goshindo Pressbaum erfolgreich. Auch Gernot Riegl und Obmannsohn Johannes Horak holten gemeinsam Medaillen und das gleich in zwei Disziplinen. Im Duo Men erkämpften sie sich zunächst die Bronzemedaille und einen Tag später gab es sogar den Vizeweltmeistertitel in der Kategorie Duo Show.

Seit die beiden gemeinsam an Duo-Wettkämpfen teilnehmen, sind sie zusammengeschweist und konnten sich nach dem ersten internationalen Erfolg im Sommer 2021 bis heute auf den Weltranglistenplatz zwei vorkämpfen. Schon im letzten Jahr holten Riegl/Horak bei der WM eine Bronzene. Ein Erfolg, den sie heuer sogar noch toppen konnten.

„Besonders wichtig war dieser Erfolg für die Reihung in der Weltrangliste, um bei den World-Combat-Games im September 2023 dabei sein zu dürfen, da sich dafür nur die vier besten Teams weltweit qualifizieren können“, weiß Robert Horak. „Sie haben ein Drittel ihres Wettkampfprogramms geändert und das hat sich ausgezahlt.“

Leider konnte das U-21-Mixed-Team keine Medaille erkämpfen. Sie lieferten zwar drei starke Kämpfe ab, trotzdem kamen Nini Schmiedl und Luki Schopper diesmal über den fünften Platz nicht hinaus. „Eine Topleistung“, nicht nur für Trainer Robert Horak, aber für die beiden ehrgeizigen Athleten, die sich doch Medaillenchancen ausgerechnet haben, doch eine kleine Enttäuschung.

Zufrieden ist Horak auch mit seinen U-16-Starterinnen Viki Gyenes/Ariadne Holzer. Sie schrammten ebenfalls knapp an Bronze vorbei. „Wir arbeiten hart weiter“, verspricht Horak.